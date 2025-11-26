Prima pagină » Actualitate » Diana Buzoianu respinge teoriile conspirației privind golirea lacurilor Vidraru și Paltinu: „Nu există niciun fel de pericol”

Ruxandra Radulescu
26 nov. 2025, 21:44, Actualitate
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit miercuri la Digi24 despre situația lacurilor Vidraru și Paltinu, după ce în spațiul public au circulat teorii care sugerau că lacurile au fost golite în mod misterios. Oficialul a precizat că autoritățile desfășoară lucrări tehnice, de întreținere, la ambele lacuri și că întregul proces este atent controlat. 

Diana Buzoianu a explicat că, în cazul lacurilor Vidraru și Paltinu, se desfășoară lucrări tehnice absolut necesare, realizate în colaborare cu Hidroelectrica și Apele Române, toate fiind oficial aprobate și atent monitorizate.

„Sunt două lucrări total separate, deci nu au legătură între ele”, a spus Buzoianu, explicând că la Vidraru are loc o retehnologizare importantă, care presupune eliberarea controlată a apei pentru a identifica zonele ce necesită reparații și consolidări.

În cazul lacului Paltinu, nivelul apei a fost redus din cauza unei colmatări descoperite recent.

„A trebuit să fie scăzut nivelul apei pentru a se putea elibera zona respectivă”, a precizat Buzoianu.

Ministrul Mediului a oferit asigurări că lucrările sunt necesare tocmai pentru ca, pe viitor, aceste baraje și acumulări să funcționeze eficient și în siguranță, fără riscuri pentru localitățile din aval.

Diana Buzoianu a respins categoric și îngrijorările privind desfășurarea simultană a lucrărilor la două lacuri importante, spunând că acestea sunt planificate împreună cu specialiștii.

„Nu există niciun fel de pericol”, a afirmat Buzoianu, spunând că deciziile sunt luate de experți și că autoritățile sunt pe deplin informate.

Referitor la termenul de finalizare, Buzoianu a spus că nu poate da o dată exactă, pentru că durata depinde de rezultatele exercițiilor tehnice și de situațiile întâlnite pe parcurs.

