APIA a anunțat când vor intra banii pentru subvențiile din zootehnie. Cine sunt beneficiarii acestor plăți

Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) a decis ca plata subvențiilor aferente anului 2025, pentru zootehnie, să fie finalizată până la 31 ianuarie 2026, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale pentru Zootehnie (ANZ). De aceste plăți vor beneficia toți crescătorii de animale care au depus cereri eligibile în cadrul campaniei APIA.

Astfel, coform ANZ, plățile se acordă fermierilor care îndeplinesc condițiile legale și pot include:

bovine și bubaline;

ovine și caprine;

alte categorii de animale eligibile.

Data de 31 ianuarie 2026 reprezintă termenul-limită până la care APIA trebuie să finalizeze autorizarea și plata subvențiilor aferente campaniei 2025, iar cuantumul valorii poate fi diferit, în funcție de specie, efectivul eligibil și tipul intervenției accesate.

Respectarea acestui termen reprezintă predictibilitate financiară pentru fermieri, posibilitatea ca aceștia să își planifice cheltuielile la început de an și marchează, totodată, închiderea administrativă a campaniei precedente.

Pentru a evita întârzierile la plată, fermierii sunt sfătuiți să verifice stadiul cererii depuse la APIA, să verifice dacă datele bancare sunt corecte, să răspundă unor eventuale solicitări suplimentare din partea APIA și să respecte condițiile de eligibilitate.

