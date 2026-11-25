Fostul premier Marcel Ciolacu a comentat raportul AUR privind anularea alegerilor prezidențiale djn 2024. Social-democratul admite că nu a citit documentul, însă subliniază faptul că adevărul trebuie să se afle.

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, a declarat că nu a citit raportul Alianţei pentru Unirea Românilor în legătură cu anularea alegerilor prezidenţiale. Totuși, fostul premier de la momentul deciziei controversate a CCR a punctat că, „la un moment dat, trebuie să ştie adevărul”.

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale din anul 2024 a spus miercuri, într-o conferinţă de presă organizată la finalul şedinţei CJ, că a văzut mai multe declaraţii cu privire la raportul AUR, însă nu a parcurs documentul respectiv.

„Îmi cer scuze, nu l-am citit„

„Nu l-am citit. Îmi cer scuze, nu l-am citit. Am văzut declaraţiile, am văzut şi declaraţia domnului Grindeanu şi a preşedintelui.

La un moment dat, trebuie să se ştie adevărul”, a afirmat Ciolacu.

Amintim că fostul premier, care s-a clasat pe locul 3 în turul 1 al scrutinului prezidențial, anulat ulterior prin decizia CCR, a făcut parte din CSAT, forul în care s-a decis anularea alegerilor instrumentată ulterior de CCR.

Ce susține raportul AUR privind anularea alegerilor

AUR a organizat, luni seară, o conferință de presă în care a prezentat ceea ce consideră o succesiune a evenimentelor care a fost absolutamente halucinată, potrivit europarlamentarului Gheorghe Piperea. Acesta a criticat decizia extremă a CCR de anulare a alegerile prezidențiale din 2024, avocatul considerând că instituția nu avea competențe legale în acest sens.

Raportul are în total 432 de pagini. Deputata AUR Laura Gherasim, preşedintele Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, care s-a ocupat de raportul AUR, a declarat luni seară că nu au existat ingerinţe ruseşti, iar singurele ingerinţe au fost ale instituţiilor statului român.

Raportul chestionează legalitatea deciziei CCR din 6 decembrie, solicitând procurorilor să verifice activitatea reprezentanților Curții Constituționale, SRI, SIE, MAI, inclusiv Direcției Generale de Protecție Internă, și STS. În egală măsură, se cere verificarea rolului fostului președinte Klaus Iohannis, de la convocarea ședinței CSAT din data de 28 noiembrie 2024 până la punerea în aplicare a hotărârii de anulare a alegerilor.