Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au trimis în judecată un avocat din Baroul București și alte 5 persoane pentru dobândirea frauduloasă a unor imobile în București. Imobilele aparțineau unor persoane decedate, care nu aveau moștenitori legali cunoscuți.

DNA a trimis în judecată 6 persoane, printre care un avocat din Baroul București. Persoanele în cauză sunt acuzate de abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu, uz de fals și mărturie mincinoasă.

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„E.P., avocat în Baroul București, pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit sub forma participației improprii (2 infracțiuni) și fals intelectual;

S.N.F., persoană fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit sub forma participației improprii, complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit sub forma participației improprii și mărturie mincinoasă;

R.C.P., persoană fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit sub forma participației improprii și uz de fals;

V.D.M.A., persoană fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit sub forma participației improprii;

V.T. și K.J., persoane fără calitate specială, fiecare pentru comiterea infracțiunii de mărturie mincinoasă”, transmite DNA.

Cum ar fi acționat inculpații?

Ancheta vizează obținerea frauduloasă, în perioada 2019-2022, a unor imobile și drepturi patrimoniale aparținând unor persoane decedate, fără moștenitori cunoscuți. Suspecții ar fi folosit testamente și contracte de împrumut false pentru a crea aparența unor drepturi succesorale sau datorii. Ar fi implicat inclusiv avocați pentru a convinge notarii și executorii judecătorești de autenticitatea documentelor.

Cei trei inculpați, cu sprijinul avocatului E.P. în unele cazuri, ar fi obținut certificate de moștenitor și executări silite nelegale, prejudiciind Municipiul București, moștenitorul legal al persoanelor decedate. Executorii judecătorești ar fi acționat fără să cunoască ilegalitățile. Din vânzarea imobilelor, persoanele implicate ar fi obținut 964.212 lei.

„În concret, în perioada 2021–2022, inculpatul S.N.F. ar fi determinat, în două împrejurări distincte, doi notari publici, care au acționat fără vinovăție, să emită certificate de moștenitor nelegale, prin care Municipiul București, în calitate de moștenitor legal, ar fi fost prejudiciat cu suma totală de 480.753 lei, reprezentând valoarea unor bunuri mobile, a dreptului de concesiune asupra unui teren situat în Cimitirul Colentina și a unui apartament. Totodată, în cadrul uneia dintre procedurile notariale, S.N.F. ar fi făcut declarații mincinoase, în calitate de martor, cu privire la relația sa cu persoana decedată și la intenția acesteia de a-i lăsa întreaga avere numitei R.C.P. În aceeași procedură, inculpata R.C.P. ar fi folosit un testament falsificat pentru a determina unul dintre cei doi notari publici, care a acționat fără vinovăție, să emită un certificat de moștenitor nelegal, prin care ar fi dobândit un apartament în valoare de 470.238 lei, în detrimentul moștenitorului legal, Municipiul București”, arată DNA.

Avocatul E.P. ar fi ajutat, în 2 cazuri, la efectuarea unor executări silite nelegale în baza unor documente false, prejudiciind Municipiul București cu 483.461 de lei. Acesta ar fi falsificat și un contract de împrumut, atestând în mod nereal identitatea părților și existența tranzacției. Într-unul dintre cazuri, V.D.M.A. ar fi acționat împreună cu avocatul pentru a obține o executare silită nelegală, în baza contractului falsificat. Prejudiciul s-ar fi ridicat la 324.920,70 lei, inclusiv cheltuielile de executare.

„În perioada 2019–2022, inculpatul E.P., în calitate de avocat în Baroul București, ar fi ajutat, în două împrejurări distincte, la determinarea unui executor judecătoresc, care a acționat fără vinovăție, să efectueze executări silite nelegale în baza unor titluri executorii false, prin care Municipiul București ar fi fost prejudiciat cu suma totală de 483.461 lei, reprezentând sumele plătite creditorilor și cheltuielile de executare. Totodată, inculpatul E.P. ar fi atestat în fals un contract de împrumut, certificând în mod nereal identitatea părților, conținutul și data actului, deși una dintre părți nu se prezentase în fața sa, iar raportul de împrumut nu exista. În una dintre cele două împrejurări menționate anterior, inculpatul V.D.M.A. ar fi determinat, cu ajutorul avocatului E.P., același executor judecătoresc să efectueze o executare silită nelegală împotriva Municipiului București, în baza unui contract de împrumut falsificat, prejudiciul produs fiind de 324.920,70 lei, inclusiv cheltuielile de executare”, arată DNA.

Doi inculpați ar fi făcut declarații false

V.T. și K.J. ar fi făcut declarații false în martie-aprilie 2022, în calitate de martori într-un proces privind succesiunea unei persoane decedate. Aceștia ar fi susținut în mod nereal că între 2 persoane exista o relație părinte-copil. Primăria Capitalei s-a constituit parte civilă. Solicită recuperarea a 1,37 milioane de lei, 110.459 de dolari și a unui apartament din București. Dosarul a fost trimis în judecată la Curtea de Apel București pe 16 noiembrie 2026, procurorii solicitând menținerea măsurilor asigurătorii.

„Primăria Municipiului București s-a constituit parte civilă în cauză pentru recuperarea sumelor de 1.373.737,62 lei și 110.459,36 USD, precum și a unui apartament situat în București, rămas în urma decesului unei persoane. În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra mai multor bunuri imobile aparținând inculpaților S.N.F., R.C.P. și V.D.M.A., precum și asupra sumei de 10.000 de euro, ridicată la data de 13.03.2024, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la adresa inculpatului V.D.M.A. Dosarul de urmărire penală a fost trimis, spre judecare, la data de 16 noiembrie 2026, la Curtea de Apel București, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019”, mai informează DNA.

Sursă foto: Mediafax Foto