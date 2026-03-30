Ar fi transferul anului în România. Internaționalul român anunță că vrea la FCSB: „Dacă și lui Rădoi i-ar plăcea de mine, m-ar face fericit”

A mai lucrat cu Mirel Rădoi și acum spune că i-ar plăcea să o facă din nou, dar la FCSB. Pentru Gigi Becali, reprezintă marele vis, nu o dată fiind auzit vorbind laudativ la adresa internaționalului român.

Denis Drăguș are 26 de ani și, după mai multe experiențe în străinătate, pare convins că tot Liga 1 din România i se potrivește mai bine.

Drăguș vrea la FCSB

Într-un interviu pentru presa turcă, atacantul care aparține de Trabzonspor a vorbit despre interesul celor de la FCSB pentru serviciile sale. Afirmația lui a fost făcută în contextul unei posibile noi colaborări cu Mirel Rădoi. Numit antrenor la clubul lui Gigi Becali, Rădoi a mai lucrat cu Drăguș atât la „naționala” mare, cât și la tineret.

Acum, internaționalul român spune că și-ar dori să lucreze din nou cu fostul selecționer, dacă și el vrea.

„Am lucrat cu el atât la loturile naționale de tineret, cât și la cel de seniori. Este un antrenor pe care îl admir foarte mult. Dacă și lui i-ar plăcea de mine, m-ar face fericit să lucrez din nou cu el”, a spus Denis Drăguș, potrivit publicației kuzeyekspres.tr.

În ultimele săptămâni, Gigi Becali a făcut mai multe declarații publice în care a spus că îl apreciază foarte mult pe Denis Drăguș. A vorbit ultima dată chiar după înfrângerea de la Istanbul, cu Turcia, scor 0-1.

„Fotbalistul care îmi place mie cel mai mult este finul lui Șumudică, Drăguș. Ăla e fotbalist: forță, viteză, execuție. Ăla ar putea fi lider. Ca valoare, e cel mai valoros din echipa României, fotbalist de clasă. Când pune piciorul pe minge, se vede! Asta îmi spune instinctul meu. Când îl văd cum primește mingea, are siguranță în el, e stăpân pe minge, cum accelerează, pune piciorul, execută”, a declarat Becali.

Denis Drăguș aparține de Trabzonspor, dar a fost trimis să joace sub formă de împrumut la Gaziantep. Are două goluri și o pasă decisivă în acest sezon, în 19 partide. Platforma transfermarkt.com l-a cotat la 2,5 milioane de euro.

