Argumentul lui Bolojan pentru tăierea masivă a BURSELOR elevilor: „Dobânzile la credite ar putea construi o autostradă spre Moldova”

Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce Guvernul a tăiat masiv din bursele elevilor. Potrivit acestuia, România nu își permite aceste costuri, iar doar din dobânzile plătite pentru împrumuturi s-ar putea construi, într-un singur an, o autostradă până în Moldova.

„Și eu aș fi dorit să dăm bursele la toată lumea, dacă se poate. Dar dacă iei banii aceia împrumut și pentru ei plătești dobânzi mari, an de an, și gândiți-vă că doar dobânzile înseamnă practic o autostradă spre Moldova într-un an, doar valoarea dobânzilor, nu a creditelor. Dacă toate creditele, ipotetic, pe care le ia România într-un an, s-ar duce în autostrăzi, România ar avea, probabil, într-un singur an, 2.500 de kilometri de autostradă.”

Bolojan a declarat că impactul măsurilor de austeritate din educație se ridică la 4-5 miliarde de lei economisiți anual, bani necesari pentru reducerea deficitului bugetar.

Premierul a precizat că explozia burselor a fost imposibil de susținut: de la sub 200 de milioane de lei în 2021 s-a ajuns la aproape 4,7 miliarde lei în 2024. În 2015 doar 4% dintre elevi primeau burse, iar în 2024 ajunseseră să primească 62%.

„Nu este posibil să crești în 3 ani de zile de 25 de ori suma de burse sau să acorzi burse inclusiv pe perioada verii, cum s-a întâmplat cu studenții. Nu se acordă nicăieri așa ceva. Nu mai puteam să ducem aceste cheltuieli cât timp nu aveam acești bani”, a adăugat șeful Guvernului.

