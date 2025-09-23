Aripa suveranistă din USR îndeamnă moldovenii să voteze pentru „un viitor european, cu șanse și prosperitate””

USR îndeamnă la vot, în Republica Moldova, cu ajutorul unor mesaje electorale aproape suveraniste. Pâinea caldă și Ivan sunt folosiți de USR pentru a-i aduce pe moldoveni la secțiile de votare, duminică, în favoarea partidului cu deschidere spre Uniunea Europeană.

Aripa suveranistă din partidul progresist al USR a conceput un afiș electoral prin care frații de peste Prut sunt chemați să-și dea votul pentru”un viitor european, cu șanse și prosperitate”.

„Diminețile din Tiraspol au miros de pâine caldă. Ivan Cernicenko, absolvent de Fizică și Matematică, și-a schimbat viața atunci când a avut curajul să pornească propria brutărie. Nu a fost ușor. Crizele l-au adus de mai multe ori în pragul falimentului. Dar nu a renunțat. Sprijinul Uniunii Europene i-a oferit șansa să-și modernizeze brutăria și să continue să ofere comunității produse sănătoase, făcute cu migală și pasiune. Astăzi, „Pâinea lui Ivan” este un loc unde oamenii vin nu doar pentru baghete sau pâinea cu ceapă – ci pentru un gust al normalității europene: munca cinstită răsplătită, afaceri locale sprijinite, comunități care cresc împreună. Pe 28 septembrie, Moldova are de ales: un viitor european, cu șanse și prosperitate sau întoarcerea în trecut, spre sărăcie și dependență de Rusia. Moldova merită mai multe povești ca a lui Ivan. Moldova merită Europa”, se arată în mesajul postat de USR pe pagina oficială a partidului.

Partidul care și-a declarat deschiderea către UE este PAS, Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune politică susținătoare a președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, al cărei fondator este.

