Armata a detectat o dronă care se îndrepta spre Tulcea. MApN a emis mesaj Ro-Alert pentru populaţia din zonă

În cursul dimineții de 27 februarie, sistemele radar ale MApN au detectat, la ora 06.57, o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul județului Tulcea.

Sistemele de apărare aeriană au fost trecute în stare de alertă, iar la ora 07.17 a fost emis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată.

Vehiculul aerian nu a pătruns în spațiul aerian național, iar la ora 07.47 s-a dispus încetarea stării de alertă.

Asta în condiţiile în care, în ultimele două zile, MApN a detectat şi alte dispozitive de zbor din aceeaşi categorie intrate în spaţiul naţional.

Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent spațiul aerian, în strânsă cooperare cu aliații din NATO, pentru a asigura siguranța și integritatea teritorială a României, a transmis MApN.

