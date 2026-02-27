Prima pagină » Actualitate » Verdict în cazul mamei acuzate că și-a exploatat fiica de 13 ani, obligând-o să întrețină relații sexuale cu fostul învățător, în vârstă de 71 de ani

27 feb. 2026, 08:31, Actualitate
Joi, judecătorii de la Tribunalul Gorj au stabilit prima sentință în cazul mamei acuzate că și-ar fi obligat fiica de 13 ani să întrețină relații sexuale cu fostul învățător, dar și pentru colegul ei de dosar, în vârstă de 71 de ani. Instanța l-a condamnat pe septuagenar la nouă ani de închisoare cu executare și, de asemenea, îl obligă să plătească 100.000 de euro daune morale.

Femeia a primit șapte ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori, însă decizia nu este definitivă. Instanța a decis menţinerea măsurii arestării preventive faţă de inculpați. În primă fază, fostul învățător a primit o pedeapsă de 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de viol săvârşit asupra unui minor, însă a primit un an de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea serviciilor unei persoane exploatate și alți cinci ani pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă în formă continuată.

,,Contopește pedepsele aplicate inculpatului pentru faptele deduse judecăţii în pedeapsa cea mai grea de șapte ani închisoare, la care adaugă o treime din totalul celorlalte pedepse, urmând să execute în total nouă ani de închisoare cu executare în regim de detenție. (…) Constată ca fiind temeinică şi legală măsura arestării preventive și menține această măsură faţă de inculpat. (…) Admite în parte acțiunea civilă formulată de persoana vătămată, prin reprezentant legal, Directorul General al D.G.A.S.P.C. Gorj și obligă inculpatul L.B. la plata către aceasta a echivalentului în lei, calculat la cursul BNR din ziua efectuării plății, a sumei de 100.000 euro, cu titlu de despăgubiri pentru daunele morale suferite. Dispune confiscarea specială a bunurilor (sistemelor informatice) folosite la săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă și pe care au fost identificate materiale pornografice cu minori”, se arată în decizia instanței.

Procurorii au descoperit că minora de 13 ani ar fi fost obligată de propria mamă să întrețină relații intime, în perioada 2024-2025, contra cost, cu fostul său învățător, în prezent pensionar, în vârstă de 71 de ani.
Cei doi au fost trimiși în judecată, dosarul de trafic de minori fiind înregistrat la Tribunalul Gorj. Mama femtei a primit șapte ani de închisoare.

,,Condamnă pe inculpata C.N.G., la o pedeapsă de 7 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori. Constată ca fiind temeinică şi legală măsura arestării preventive și menține această măsură faţă de inculpată”, a mai stabilit instanța. Anchetatorii au efectuat și percheziții în acest caz, la începutul lunii septembrie a anului trecut. Vizată a fost și bunica fetei, care însă a fost lăsată în libertate. ,,Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Gorj, au documentat activitatea infracțională a două persoane, de 37 și 59 de ani, membre ale aceleiași familii, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori și a unui bărbat de 71 de ani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor și folosirea serviciilor unei persoane exploatate. Din probele administrate a rezultat că, în perioada 2024 – 2025, în scopul obținerii de beneficii materiale, femeia de 37 de ani ar fi exploatat sexual o victimă, de 13 ani (membră a familiei sale), înlesnindu-i întreținerea de raporturi şi acte sexuale cu bărbatul în vârstă de 71 de ani. Cercetările au reliefat că acesta ar fi profitat și de poziția de autoritate asupra victimei minore, care, pentru o perioadă de timp, s-ar fi aflat în supravegherea și educarea sa. În urma a patru percheziții domiciliare efectuate de polițiști, la data de 6 septembrie 2025, au fost descoperite și ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor”, a declarat Ioana Nanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, la scurt timp după percheziții. După descinderi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Gorj, au dispus reținerea celor trei persoane: mama fetei, bunica și fostul învățător. ,,La data de 7 septembrie 2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Gorj a dispus arestarea preventivă a bărbatului de 71 de ani și a femeii de 37 de ani, pentru 30 de zile. Minora a fost instituționalizată într-un centru al DGASPC Gorj”, a mai declarat Ioana Nanu.

