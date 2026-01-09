Armata Elveției vine cu noi precizări: ”Am escortat aeronava președintelui României ca live mission. Mulțumim pentru sprijinul acordat”

Vineri, Armata din Elveția a confirmat că angajații serviciului civil de control al traficului aerian au folosit ocazia unei misiuni obișnuite a celor două avioane de vânătoare F-18 pentru a mulțumi delegației române pentru susținerea acordată de țara noastră în cazul tragediei din Elveția, relatează HotNews.ro.

Precizările Armatei din Elveția cu privire la escortarea aeronavei în care se afla președintele României

După ce Nicușor Dan a publicat, joi, o înregistrare prin care intenționa să dovedească că a fost interceptat de Forțele Aeriene Elvețiene în scopul de a mulțumi României pentru solidaritate, Armata din Elveția a confirmat cele transmise de șeful statului. Mathias Volken, purtătorul de cuvânt al armatei elvețiene, a precizat, pentru HotNews: ”Forțele Aeriene Elvețiene au escortat pentru scurt timp aeronava președintelui României în spațiul aerian elvețian, în cadrul unei „live mission”, cu două avioane de vânătoare F/A-18. Angajații serviciului civil de control al traficului aerian Skyguide au profitat de această ocazie pentru a mulțumi, prin radio, delegației române pentru sprijinul acordat în legătură cu evenimentele tragice de la Crans-Montana. Cu câteva zile înainte, Forțele Aeriene Române fuseseră mobilizate pentru transporturi medicale în Elveția. Dorim să mulțumim României și celorlalte țări pentru sprijinul lor valoros în transferul aerian al pacienților către spitale specializate din întreaga Europă”, se mai arată în răspunsul transmis

Și Patrick Andre de Hillerin a făcut o nouă solicitare de informații către Armata Elvețiană

De altfel, și jurnalistul Patrick Andre de Hillerin, care a dezvăluit că "președintele Nicușor Dan s-a folosit de victimele tragediei din Crans Montana, Elveția, și i-a mințit pe români" a ținut să precizeze că a făcut o nouă solicitare de informații către Armata Elvețiană, pentru a clarifica lucrurile. Acesta susține că va publica răspunsul pe care îl va primi, indiferent dacă îi va fi favorabil sau nu în această dispută.