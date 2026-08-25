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O artă rupestră din China și-a păstrat culoarea roșu aprins timp de aproape 2.000 de ani. Ingredientul secret ar putea fi sângele

O artă rupestră din China și-a păstrat culoarea roșu aprins timp de aproape 2.000 de ani. Ingredientul secret ar putea fi sângele
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Un nou studiu oferă indicii despre modul în care poporul Luoyue a realizat picturi rupestre în zona care astăzi face parte din sudul Chinei. Picturile murale s-au dovedit, într-un mod surprinzător, suficient de rezistente pentru a face față ploii, căldurii, vântului și umidității, timp de secole, potrivit smithsonianmag.com.

De aproape 2.000 de ani, picturi rupestre de un roșu intens împodobesc stâncile de calcar carstic din sudul Chinei, înfățișând tobe, clopote, arme, animale și figuri umane. În ciuda expunerii constante la vânt, ploaie, căldură și umiditate, multe dintre aceste picturi murale de culoarea rubinului au supraviețuit aproape intacte timp de secole, aceasta fiind o performanță care i-a nedumerit multă vreme pe oamenii de știință.

Secretul

În prezent, o echipă de cercetători susține că ar fi descoperit secretul din spatele durabilității acestor picturi rupestre. Un studiu, care urmează să fie publicat în numărul din septembrie al revistei Journal of Archaeological Science, sugerează că sângele, posibil inclusiv cel provenit din nașteri, ar fi fost un ingredient esențial în vopseaua folosită pentru a crea aceste imagini rezistente în timp.

Picturile, cunoscute colectiv sub numele de „Peisajul cultural al artei rupestre Zuojiang Huashan”, se află în valea râului Zuojiang din China, în apropierea graniței cu Vietnamul. Acestea sunt răspândite pe o suprafață ce cuprinde peste 80 de situri, întinse pe o distanță de aproximativ 160 de mile (circa 257 km).

Arheologii presupun că aceste opere de artă au fost create între secolul al V-lea î.e.n. și secolul al II-lea e.n. de către poporul Luoyue, o societate de vânători-culegători și pescari condusă de femei, care practica matrilinealitatea – un sistem în care descendența și proprietatea sunt transmise pe linie maternă.

Pentru a înțelege cum a reușit această galerie de artă să reziste atât de mult timp în condiții de mediu atât de dure, cercetătorii au colectat și analizat cinci fragmente desprinse din picturi, provenind din trei situri diferite. Echipa a utilizat mai multe tehnici pentru a analiza probele, inclusiv observarea interacțiunii acestora cu lumina infraroșie, examinarea aspectului la un microscop de mare putere și determinarea compoziției proteice.

„Emulsie lăptoasă de mortar”

Analizele au sugerat că artiștii Luoyue și-au creat picturile rupestre durabile în două etape. Mai întâi, aceștia colectau oase de animale sau excremente de pasăre, precum și calcar sau scoici. Încălzeau aceste materiale pentru a obține un amestec de fosfat de calciu și var nestins, apoi adăugau suficientă apă și sânge pentru a crea o „emulsie lăptoasă de mortar”, după cum notează cercetătorii în lucrare.

Ei foloseau această emulsie de mortar ca un fel de strat de grund, aplicând un strat de bază direct pe stâncile de calcar. După ce acest strat se usca parțial, aplicau peste el o soluție de pigment preparată din apă și argilă roșie locală, bogată în oxid de fier. Pe măsură ce varul stins reacționa cu dioxidul de carbon din aer, proteinele din sânge contribuiau la formarea carbonatului de calciu, fixând astfel pigmentul de stâncă.

„Pigmentele sunt atât de puternic legate de roca de bază, încât, atunci când apare fenomenul de exfoliere, stratul de calcar în sine este cel care se desprinde împreună cu pigmenții”, a declarat pentru Soumya Sagar (de la publicația Science) autorul principal al studiului, Meng Wu, chimist la Universitatea Shandong din China.

Mortarul utilizat de Luoyue crea o legătură atât de puternică cu calcarul, încât, sute de ani mai târziu, cercetătorii au fost nevoiți să folosească o bormașină electrică pentru a separa straturile de vopsea de roca de bază, se arată în lucrare. În schimb, sedimentele naturale ale rocii, neacoperite de vopsea, erau legate doar slab de suprafață.

O analiză mai detaliată a sângelui a dezvăluit că aproximativ 97% dintre proteinele detectate în probele prelevate dintr-un sit proveneau de la oameni. Restul proveneau de la bovine, antilope, oi, capre sau alte ierbivore. O probă dintr-un alt sit conținea cantități aproximativ egale de proteine ​​din sânge uman și animal.

Sânge de la femei însărcinate?

Mai mult, sângele uman conținea proteină inductibilă de prolactină și lactotransferină – două proteine ​​prezente în concentrații ridicate în sângele femeilor însărcinate. Cercetătorii bănuiesc că sângele ar fi putut fi colectat în timpul sau după naștere, reflectând respectul societății matriarhale față de femei și fertilitate. Artiștii nu ar fi avut nevoie de o cantitate mare de sânge – doar aproximativ opt mililitri pentru fiecare metru pătrat de stâncă pe care intenționau să îl picteze, estimează echipa.

Această ipoteză privind sângele provenit de la naștere pare să fie susținută de însăși arta rupestră, care înfățișează femei însărcinate, acte sexuale între bărbați și femei, precum și bărbați cu organele genitale reprezentate proeminent.

„Este un studiu extrem de elegant și cuprinzător”, a declarat pentru Science Matthew Collins, arheolog la Universitatea Cambridge din Anglia, care nu a participat la cercetare. Totuși, întrucât semnalele indicând prezența sângelui uman erau slabe și nu păreau să fi fost afectate de trecerea mileniilor într-un mediu ostil, el suspectează că probele echipei ar fi putut fi contaminate în laborator. Autorii „ar putea avea dreptate, dar s-ar putea să fi interpretat excesiv datele obținute”.

Jose Miguel Perez-Gomez, arheolog la Universitatea Simón Bolívar din Venezuela – care, de asemenea, nu a participat la studiu – a declarat pentru Hadani Ditmars, de la The Art Newspaper, că proteina inductibilă de prolactină și lactotransferina pot fi prezente și la persoanele care nu sunt însărcinate, ceea ce sugerează că sângele ar putea să nu aibă legătură cu nașterea. El atrage totodată atenția că studiul a analizat un număr redus de probe și nu a reușit să izoleze ADN antic, fapt ce îngreunează identificarea persoanei căreia îi aparținea sângele utilizat.

Pe viitor, el speră că noi cercetări vor investiga dacă proprietățile chimice ale vopselei pot oferi indicii privind semnificația și rolul ritualic al acestor reprezentări rupestre.

„Dacă sângele provenit din naștere a fost selectat în mod deliberat, ar trebui să ne întrebăm dacă imaginile asociate reproducerii sunt grupate în zonele în care a fost detectat sânge uman, dacă rețetele de preparare a pigmenților variază în funcție de motivul reprezentat și dacă însuși cadrul spațial făcea parte din ritual”, afirmă acesta.

sursă foto: archaeologymag.com

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