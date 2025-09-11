Prima pagină » Actualitate » Asasinul lui Charlie Kirk este de negăsit. Variantele luate în calcul de autoritățile americane

Asasinul lui Charlie Kirk este de negăsit. Variantele luate în calcul de autoritățile americane

Asasinul lui Charlie Kirk este de negăsit. Variantele luate în calcul de autoritățile americane

Goana după identificarea și capturarea ucigașului activistului conservator Charlie Kirk continuă. Forțele de ordine americane au declanșat ample operațiuni de capturare a asasinului influentului aliat al lui Donald Trump, însă până în acest moment pistele sunt confuze.

Considerat un orator strălucit al dreptei americane, Charlie Kirk a fost unul din oamenii de încredere ai președintelui Donald Trump, care a scris mai multe mesaje de omagiere a tânărului său aliat la scurt timp după moartea acestuia. De altfel, Trump a invocat ‘un moment întunecat pentru America’, asasinatul provocând un val amplu de emoție colectivă în rândul americanilor.

Asasinul a tras de pe un acoperiș, scrie BBC

Doi bărbați care au fost arestați imediat după atentat au fost eliberați ulterior, oficialii anunțând că nu au suficiente dovezi în legătură cu implicarea acestora în acest caz.

„Nu este clar dacă poliția are vreun pont legat de trăgător, însă autoritățile nu par să creadă că acesta s-ar mai afla în campusul din Utah Valley”, arată un reporter BBC.

Curg omagiile la locul asasinatului

Oficialii americani cred că Kirk a fost împușcat de pe un acoperiș, scrie la rândul său publicația britanică Express. Până în acest moment, autoritățile americane sunt rezervate, evitând să ofere mai multe detalii despre suspect. Cel mai probabil, remarcă publicația citată, în prezent nu există foarte multe indicii despre asasin.

Incidentul, un evident „atac țintit”

Într-un comunicat emis miercuri seara, după producerea tragediei, Departamentul de Siguranță Publică din Utah a anunțat că „este în curs o anchetă și o vânătoare de oameni pentru a-l găsi pe autorul împușcăturilor”, iar incidentul este catalogat drept un „atac țintit”.

„Se crede că autorul împușcăturilor a tras de pe acoperișul unei clădiri în jos, spre locul unde se desfășura evenimentul public, în curtea studenților”, se mai arată în comunicat.

Video terifiant cu momentul împușcării activistului

În mediul online american circulă un videoclip înfricoșător care surprinde momentul împușcării lui Kirk. Acesta arată un pușcaș stând culcat pe un acoperiș, în incinta Losee Centre din cadrul Utah Valley University, la un eveniment Turning Point USA. Activistul a fost împușcat grav în gât, decedând la spital la scurt timp după ce a fost transportat în stare critică.

Cine a fost influentul lider conservator, considerat de Trump un martir

Charlie Kirk a fost un apropiat al președintelui american de orientare conversatoare, jucând un rol crucial în câștigarea universităților de partea liderului de la Casa Albă la ultimele alegeri, din noiembrie 2024.

„Charlie a fost un patriot, care și-a dedicat viața cauzei dezbaterii deschise și țării pe care a iubit-o atât de mult, Statele Unite ale Americii. A luptat pentru libertate, democrație, dreptate și poporul american. Este un martir al adevărului și libertății și nu a existat niciodată cineva atât de respectat de tineri. 

