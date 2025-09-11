Prima pagină » Actualitate » ATENTATELE de la 11 septembrie din SUA, comemorate în contextul violențelor motivate politic. Activistul republican Charlie Kirk, ucis cu o zi înainte

Ruxandra Radulescu
11 sept. 2025, 11:53, Actualitate
La data de 11 septembrie, se comemorează atentatele teroriste din 2001, în urma cărora peste 3000 de persoane și-au pierdut viața. Atacurile au marcat profund istoria recentă a Statelor Unite și au schimbat percepția întregii lumi asupra conceptului de securitate națională. Evenimentul de omagiere a victimelor se desfășoară anul acesta pe fundalul asasinatului asupra activistului republican Charlie Kirk, dar și al alegerilor pentru primăria metropolei, o funcție pentru care partidul democrat a propus mai mulți candidați. 

Omagiul adus victimelor din atentatele de la 11 septembrie 2001, din New York, se va desfășura în locul unde se aflau turnurile gemene World Trade Center, odată un simbol al orașului, devenit acum Ground Zero al tragediei.

Rudele persoanelor decedate vor participa la lunga ceremonie de citire a numelor tuturor celor care și-au pierdut viața în urma atentatelor, aşa cum se întâmplă la fiecare comemorare.

La apusul soarelui, două fascicule de lumină se vor ridica spre cer în locul unde au fost cele două turnuri gemene, într-un gest profund simbolic, iluminând sudul Manhattanului până în zori.

Evenimentul de comemorare va include concerte gratuite, dar și ceremonii în cazărmi de pompieri, în memoria celor 39 de salvatori care și-au pierdut viaţa, în decurs de un an, din cauza bolilor legate de tragedie.

Donald Trump nu are în plan să participe la ceremonii, dar va fi prezent seara la New York, la un meci de baseball la Yankee Stadium. Vicepreşedintele JD Vance se va deplasa la Ground Zero.

Charlie Kirk, apropiatul lui Donald Trump, ucis cu o zi înainte de comemorarea atentatelor din New York

Comemorarea atentatului de la 11 septembrie din New York se desfășoară, anul acesta, pe fundalul violențelor motivate politic. Charlie Kirk, activist republican și apropiat al lui Donald Trump, a fost ucis cu o zi în urmă, la un colegiu din Utah. Acesta a fost împușcat fatal în zona gâtului. Autoritățile au reținut inițial doi suspecți, care ulterior au fost eliberați. Până în prezent, făptașul nu a fost prins.

New York-ul ar putea avea primul primar musulman din istoria orașului

De asemenea, pe 10 septembrie, în cadrul unui eveniment organizat în apropierea locului atentatelor, Andrew Cuomo fost guvernator democrat și candidat independent la primăria New York-ului l-a asociat pe principalul său rival, Zohran Mamdani, musulman de origine, susţinut de partidul democrat, cu influencerul Hasan Piker care a declarat în 2019 că „Statele Unite au meritat 11 septembrie”. Piker și-a retras ulterior afirmațiile și și-a cerut scuze pentru vorbele sale.

Echipa de campanie a lui Mamdami a reacționat vehement la declarațiile lui Cuomo:

„Andrew Cuomo ştie exact ce face. El ţine o conferinţă de presă pentru a sugera că Zohran Mamdani – care este pe cale să devină primul primar musulman al New York-ului – a susţinut într-un fel sau altul atentatele din 11 septembrie. Este infam, este periculos şi este deliberat”, a declarat un purtător de cuvânt al lui Zohran Mamdani,

Totodată, actualul primat în funcție, Eric Adams, membru al partidului Democrat, se confruntă cu acuzații de corupție și  mai puţin de 10% din voturi în sondaje.

Gruparea teroristă Al-Qaida, vinovată de atentatele de la 11 septembrie

La 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost ţinta a patru atentate sinucigaşe coordonate, comise de 19 membri ai grupării islamiste Al-Qaida, condusă de Osama bin Laden.

La New York, două avioane de linie deturnate s-au prăbuşit intenţionat asupra turnurilor gemene ale World Trade Center, provocând prăbuşirea acestora în mai puţin de două ore şi moartea a mii de persoane.

FOTO: Profimedia

