Ambasada României la Washington TACE după atentatul asupra lui Charlie Kirk. Nimeni din conducerea statului român nu a condamnat ASASINATUL

Ambasada României la Washington tace nepermis de mult după asasinatul comis, miercuri 10 septembrie, asupra activistului conservator Charlie Kirk. Nimeni din conducerea statului român nu a luat o poziție oficială de condamnare a asasinatului comis asupra unuia din marii aliați ai lui Donald Trump.

Comentatorul și activistul conservator Charlie Kirk a fost împuşcat, miercuri, în cursul unui eveniment organizat la Utah Valley University din Orem, statul Utah. Deși a fost dus de urgență la spital, viața tânărului de 32 de ani nu a mai putut fi salvată.

De ce tace statul

Până în acest moment, niciuna din instituțiile statului nu a reacționat oficial. Nici MAE, nici Guvernul, nici Președinția, nici ambasadorul statului în SUA, Andrei Muraru, nu au condamnat teribilul asasinat, declarat de mulți lideri de opinie și politicieni de peste Ocean ca fiind un evident asasinat politic.

Atitudinea statului român în drama care a îndoliat America este relevantă pentru relațiile distante care au marcat legătura noii conduceri politice a țării cu administrația Trump.

Șeful Americii a decretat doliu național în onoarea aliatului său

Deși activistul conservator Charlie Kirk nu era un oficial american, era recunoscut ca unul dintre oamenii de încredere ai liderului de la Casa Albă. Chiar Donald Trump a anunțat decesul pe contul său oficial, postând un mesaj de omagiu la adresa tânărului conservator imediat după ce s-a confirmat decesul său.

„Marele, chiar legendarul Charlie Kirk este mort”, a declarat Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, ordonând arborarea drapelelor în bernă în toată ţara în onoarea sa.

„Nimeni nu a înţeles (…) tineretul Statelor Unite ale Americii mai bine decât Charlie. Toată lumea l-a iubit şi l-a admirat, mai ales eu, iar acum nu mai este printre noi”, a adăugat preşedintele, care a supravieţuit el însuşi la o gravă tentativă de asasinat, în iunie 2024.

Activistul american conservator a fost un personaj important în campania electorală a miliardarului republican. Charlie Kirk a condus o organizaţie însărcinată cu campania electorală în state cheie, capabile să influenţeze semnificativ alegerile prezidenţiale din toamna anului trecut, câștigate fulminant de Donald Trump.

