Superstiții de Crăciun. Ce nu trebuie să lipsească din casă și de pe masă, pe 25 decembrie

24 dec. 2025, 14:58, Actualitate
Superstiții de Crăciun. Ne aflăm în pragul sărbătorilor de iarnă, pregătirile sunt în toi, iar atmosfera pozitivă inundă casele oamenilor. Urmează zile pline de sărbătoare, voie bună și petrecere. De altfel, tot de Crăciun există câteva superstiții și tradiții pe care multe persoane încă le respectă. De exemplu, iată ce nu trebuie să lipsească din casă și de pe masă, pe 25 decembrie.

Crăciunul reprezintă una dintre cele mai mari sărbători ale creştinătăţii. De altfel, este şi sărbătoarea care aduce an de an în familie obiceiuri precum colindatul şi împodobirea bradului, sub care copiii aşteaptă darurile aduse de Moș Crăciun. Colindatul este unul dintre obiceiurile de Crăciun care se păstrează cel mai bine şi în satele româneşti.

Însă, există și un alt obicei păstrat în satele din România. Și anume, cel mai în vârstă membru al familiei trebuie să arunce în faţa colindătorilor boabe de grâu şi de porumb. Se spune că dacă boabele peste care au trecut colindătorii vor fi date găinilor, acestea vor fi spornice la ouat, iar recolta va fi bogată.

Ce să nu lipsească de pe masa de Crăciun

Pe data de 25 decembrie, când este celebrat Crăciunul, nu trebuie să lipsească produsele care aduc belșug. Este tradițional ca masa să fie plină cu diverse feluri de mâncare, pentru a atrage belșugul și prosperitatea în anul următor. Sarmalele, cârnații, cozonacii, piftia și caltaboșii sunt câteva dintre alimentele care nu lipsesc de la masa festivă.

De altfel, nu ar trebui să lipsească nici lumânările de pe masa de Crăciun, simbolizând lumina adusă de nașterea lui Iisus Hristos.

Alte superstiții de Crăciun care sunt respectate în România

Număr par de persoane la masă: În unele regiuni, se consideră ghinion să fie un număr impar de persoane la masa de Crăciun.

Să nu lași masa goală: Se spune că masa trebuie să rămână cu mâncare pe ea după masă, pentru ca familia să aibă parte de belșug în noul an.

Banii sub fața de masă: În unele locuri, se pune o monedă sub fața de masă pentru a atrage norocul financiar.

Primul musafir al zilei: Se crede că dacă primul oaspete care intră în casă este un bărbat, aduce noroc familiei.

Paharul de vin: Vinul roșu consumat la masă simbolizează bucuria și sănătatea.

Se împarte un măr: În unele regiuni, gazda taie un măr în atâtea felii câți membri sunt la masă, fiecare primind o parte, ca semn al legăturii familiale.

Tradiții și superstiții de Crăciun în alte state ale lumii

  • În Australia, fiindcă este foarte cald, de Crăciun se petrece la temperaturi de peste 30 de grade Celsius, așa că Moșul nu are o sanie trasă de reni, ci o placă de surf.
  • Una dintre superstițiile de la Antipozi este legată de obiceiul de a pune într-o prăjitură o mică bijuterie din aur. Se spune că cel care o va găsi va avea mult noroc în anul următor.
  • În Austria, Crăciunul este de Sfântul Nicolae. Există credinţa că Sfântul Nicolae merge din casă în casă însoţit de un diavol și le cere copiilor lista cu lucrurile bune şi lucrurile rele pe care le-au făcut în ultimul an. Cei cuminți primesc nuci, jucării şi dulciuri. Ca o superstiție austriacă, toate cadourile primite de Crăciun trebuie deschise numai după cina din seara de Ajun.
  • În Bulgaria, Crăciunul („Koleda”) debutează la miezul nopţii de Ajun. Tradiția cere ca fetele tinere să pregătească „Krava”, o pâine specială coaptă.

Alte superstiții și tradiții

  • În Canada, Crăciunul înseamnă o salbă de obiceiuri provenite din mai multe culturi, engleză, franceză, germană şi indiană.
  • Copiii din Chile, ca și adulții, de altfel, confecţionează de Crăciun mici figurine din lut pe care le aşează sub brad.
  • Pentru cubanezi, cea mai importantă zi a anului este Ajunul Crăciunului. I se spune „Nochebuena” („Noaptea cea bună”).
  • Finlandezii încep sărbătoarea Crăciunului în Ajun cu slujbe la biserică și aprinderea de lumânări la mormintele celor dragi.
  • În Elveția, Samichlaus (Moş Crăciun) este cel care aduce bradul de Crăciun, un obicei care se păstrează încă din anul 1775.
  • În Franța, masa de Crăciun are în centru tradiţionala „Bûche de Noel”, o prăjitură de ciocolată în formă de buturugă.
  • În Italia, Crăciunul („Novena”) debutează cu opt zile înainte de 25 decembrie.
  • În Filipine are loc „Ligligan Parul Sampernandu” , în sâmbăta dinainea Crăciunului. Este un festival al lanternelor.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

