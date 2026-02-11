Atenție la modul în care gătești alimentele. Risc pentru sănătate

Modul în care sunt gătite alimentele este foarte important. Una dintre metodele de gătit reprezintă un risc pentru sănătate.

Specialiștii atrag atenția că alimentația sănătoasă nu reprezintă doar lista de ingrediente din farfurie, ci și modalitatea în care acestea sunt preparate. Modul de gătire a alimenelor poate afecta sănătatea, crescând riscul de cancer.

Se recomandă limitarea gătitului care duce la carbonizarea alimentelor, fie că este vorba despre carne, legume sau fructe. Prăjirea intensă și grătarul excesiv, mai ales la temperaturi foarte ridicate, favorizează formarea unor substanțe periculoase pentru organism.

”Alimentele carbonizate pot produce amine heterociclice (HCA) și hidrocarburi aromatice policiclice (PAH), compuși care pot deteriora ADN-ul și pot crește riscul de cancer, în special cancer colorectal”, a explicat Dr. Anton Bilchik, chirurg oncolog și director al Programului Gastrointestinal și Hepatobiliar din cadrul Providence Saint John’s Cancer Institute, potrivit csid.ro.

HCA se formează atunci când proteinele din carne, pește sau carne de pasăre sunt expuse la temperaturi foarte înalte, iar PAH apar când grăsimea se scurge pe flacără sau pe suprafețe fierbinți, generând fum care se depune ulterior pe alimente.

Specialiștii subliniază că, dacă anumite porțiuni sunt arse, acestea ar trebui îndepărtate înainte de consum. Deși o masă ocazională preparată în acest mod nu reprezintă un motiv de panică, obiceiul repetat poate deveni un factor de risc.