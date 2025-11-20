Atenție șoferi! CEAȚĂ densă și vizibilitate sub 50 de metri pe autostrăzi și drumuri naționale. Trafic îngreunat în jurul Capitalei

Autoritățile avertizează că începând in această dimineață, ceața, carosabilul umed și aglomerația au complicat circulația pe mai multe drumuri din țară, inclusiv în zonele din jurul Capitalei.

Centrul Infotrafic anunță că la această oră nu există drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită, însă ceața densă, vizibilitatea redusă și carosabilul umed îngreunează traficul pe mai multe rute importante.

Vizibilitatea a scăzut sub 150 de metri pe autostrada A3 București–Brașov, între kilometrii 7 și 43, dar și pe A0 – Centura București din cauza ceții dense, scrie Mediafax.

Pe drumuri din județele Călărași, Constanța, Ialomița, Iași și Vrancea, vizibilitatea scade chiar sub 50 de metri în anumite zone.

„La nivel național se circulă preponderent pe un carosabil umed, fiind semnalate precipitații sub formă de ploaie”, transmit autoritățile.

Traficul se desfășoară fluent pe autostrăzile A1 București–Pitești, A2 București–Constanța, dar și pe drumurile principale DN1 Ploiești–Brașov și DN7 Pitești–Sibiu, în ciuda ploii și a carosabilului umed.

Aglomerație în jurul Capitalei

Cele mai mari probleme se înregistrează în apropierea Bucureștiului, unde traficul este îngreunat pe rutele de acces DN1A – Mogoșoaia, DN1 – Otopeni, DN7 – Chitila, DN6 – Bragadiru și Autostrada A1 București-Pitești.

Pe Centura Capitalei, coloane de mașini se formează la Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon.

„Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare”, transmit polițiștii.

Oamenii legii recomandă șoferilor care sunt nevoiți să pornească la drum în această dimineață să folosească luminile de întâlnire chiar și ziua. De asemenea, în zonele cu vizibilitate scăzută să pornească luminile de ceață.