CEAȚĂ densă în jumătate din țară. Drumurile unde vizibilitatea este de sub 50 de metri

Ceața densă afectează, luni dimineață, 17 noiembrie, drumurile din jumătate din țară, vizibilitatea coborând sub 50 de metri în multe regiuni. Din acest motiv, traficul este puternic îngreunat atât pe șoselele naționale, cât și pe mai multe autostrăzi importante.

Traficul rutier se desfășoară luni dimineață în condiții dificile pe drumurile din jumătate din țară, din cauza ceții care reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri, anunță Centrul Infotrafic din cadrul IGPR.

Unde este ceață densă

Fenomenul afectează artere rutiere din județele Bacău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

Ceața este prezentă și pe autostrăzile A0 (Centura București), A1 București–Pitești pe tronsonul kilometric 11–49, A3 București–Ploiești și A7 Ploiești–Buzău.

Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu o viteză care să permită oprirea în siguranță, să folosească în mod corect luminile, să mărească distanța față de vehiculele din față și să evite manevrele bruște sau depășirile periculoase.

Totodată, este interzisă oprirea pe benzile de rulare sau pe banda de urgență de pe autostrăzi, în special în condiții de ceață.

Pietonilor li se recomandă să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate, să se asigure că sunt observați de șoferi și să evite deplasarea pe carosabil în zonele unde vizibilitatea este puternic redusă.

