Prima pagină » Actualitate » CEAȚĂ densă în jumătate din țară. Drumurile unde vizibilitatea este de sub 50 de metri

CEAȚĂ densă în jumătate din țară. Drumurile unde vizibilitatea este de sub 50 de metri

17 nov. 2025, 09:07, Actualitate
CEAȚĂ densă în jumătate din țară. Drumurile unde vizibilitatea este de sub 50 de metri
Ceață densă în jumătate din țară

Ceața densă afectează, luni dimineață, 17 noiembrie, drumurile din jumătate din țară, vizibilitatea coborând sub 50 de metri în multe regiuni. Din acest motiv, traficul este puternic îngreunat atât pe șoselele naționale, cât și pe mai multe autostrăzi importante.

Traficul rutier se desfășoară luni dimineață în condiții dificile pe drumurile din jumătate din țară, din cauza ceții care reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri, anunță Centrul Infotrafic din cadrul IGPR.

Unde este ceață densă

Fenomenul afectează artere rutiere din județele Bacău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

Ceața este prezentă și pe autostrăzile A0 (Centura București), A1 București–Pitești pe tronsonul kilometric 11–49, A3 București–Ploiești și A7 Ploiești–Buzău.

Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu o viteză care să permită oprirea în siguranță, să folosească în mod corect luminile, să mărească distanța față de vehiculele din față și să evite manevrele bruște sau depășirile periculoase.

Totodată, este interzisă oprirea pe benzile de rulare sau pe banda de urgență de pe autostrăzi, în special în condiții de ceață.

Pietonilor li se recomandă să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate, să se asigure că sunt observați de șoferi și să evite deplasarea pe carosabil în zonele unde vizibilitatea este puternic redusă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Când vin primele ninsori. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Un front atmosferic rece pătrunde în România dinspre Europa Centrală

Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge

Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională

Citește și

POLITICĂ Angajaţii televiziunii naţionale şi-au ales membrii în Consiliul de Administraţie. Urmează ca Parlamentul să valideze conducerea TVR
10:22
Angajaţii televiziunii naţionale şi-au ales membrii în Consiliul de Administraţie. Urmează ca Parlamentul să valideze conducerea TVR
NEWS ALERT Zi decisivă pentru Klaus Iohannis. FISC-ul ar urma să înceapă procedurile pentru a pune sechestru pe casa din Sibiu
10:19
Zi decisivă pentru Klaus Iohannis. FISC-ul ar urma să înceapă procedurile pentru a pune sechestru pe casa din Sibiu
GALERIE FOTO Programul Catedralei Mântuirii Neamului de sărbători. Când se poate vizita și ce slujbe se vor ține
09:56
Programul Catedralei Mântuirii Neamului de sărbători. Când se poate vizita și ce slujbe se vor ține
POLITICĂ Claudiu Năsui avertizează că Bolojan face reformă doar din gură: „CFR Marfă nu dispare, doar își schimbă numele. Nu se face nicio reformă”
09:31
Claudiu Năsui avertizează că Bolojan face reformă doar din gură: „CFR Marfă nu dispare, doar își schimbă numele. Nu se face nicio reformă”
POLITICĂ Luni e ultima zi pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile de la Primăria Capitalei. BEM a validat şase, până în prezent
08:59
Luni e ultima zi pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile de la Primăria Capitalei. BEM a validat şase, până în prezent
SPORT A semnat cu FCSB. Mihai Stoica, încântat de cea mai nouă achiziție a campioanei: „De mâine”
08:36
A semnat cu FCSB. Mihai Stoica, încântat de cea mai nouă achiziție a campioanei: „De mâine”
Mediafax
Orban: Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige războiul! Critici la adresa UE: „Ei ar dori să continue războiul”
Digi24
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
Cancan.ro
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului se închide! Intervalul în care nu va fi accesibilă: Program special de sărbători
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Cancan.ro
Cum a apărut Loredana la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini și-au dat seama că e chiar ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Fenomen dezastruos în pădurea amazoniană: Lacurile au început să fiarbă!