Prima pagină » Actualitate » Atenționare meteo de la ANM: mai multe județe intră sub Cod galben de ceață

Atenționare meteo de la ANM: mai multe județe intră sub Cod galben de ceață

06 nov. 2025, 10:27, Actualitate
Atenționare meteo de la ANM: mai multe județe intră sub Cod galben de ceață
Atenționare meteo de la ANM / foto cu caracter ilustrativ, sursa: Profimedia

Meteorologii ANM au emis o serie de avertizări cod galben de ceaţă pentru mai multe județe din țară. În aceste zone, vizibilitatea este redusă, iar șoferii sunt atenționați cu privire la pericolele din trafic.

Potrivit ANM, este valabilă o avertizare cod galben care vizează zonele:

  • Judeţul Cluj: Gherla, Apahida, Căşeiu, Bonţida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câţcău, Vad, Dăbâca;
  • Judeţul Sălaj: Gâlgău, Ileanda, Rus;
  • Judeţul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Braniştea, Petru Rareş, Uriu, Ciceu – Mihăieşti;

Alte avertizări cod galben sunt valabile până la ora 9:00 şi vizează:

Zona depresionară a judeţului Harghita, respectiv zona localităţilor: Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu.

Judeţul Maramureş: Târgu Lăpuş, Cupşeni, Coroieni, Vima Mică.

În toate zonele menţionate se va semnala ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m.

Vești bune de la ANM: vremea se încălzește

Temperaturile vor rămâne scăzute astăzi și mâine la București, respectiv 6 și 7 noiembrie, dar din weekend situația se va schimba.

Joi, 6 noiembrie, cerul va fi mai mult noros, temporar va și ploua, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11…12 grade, iar cea minimă într 7…8 grade.

Vineri, 7 noiembrie, cerul se va menține înnorat și temporar va mai ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12…13 grade, iar cea minimă de 7…8 grade.

Sâmbătă, 8 noiembrie, vremea se încălzește, iar temperaturile se vor situa peste normele perioadei. Cerul va avea parte de înnorări, iar seara și în prima parte a nopții va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15…16 grade, iar cea minimă de 8…10 grade. În primele ore ale zilei și la finalul intervalului se vor înregistra și condiții de ceață.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Un val de aer RECE din Rusia va străbate România. Temperaturile au scăzut brusc și cu 10 grade Celsius

Unii orădenii au făcut BAIE într-un lac, la început de noiembrie. Temperaturile maxime au ajuns la 22 de grade Celsius, în weekend

Vremea se RĂCEȘTE în toate regiunile. ANM a transmis, pentru Gândul, unde își vor face apariția și ploile

Citește și

LIFESTYLE Ce se întâmplă în organism atunci când mănânci șuncă și bacon. Avertismentul lansat de experții
10:20
Ce se întâmplă în organism atunci când mănânci șuncă și bacon. Avertismentul lansat de experții
RETAIL Primii brazi de Crăciun au apărut în magazine încă din noiembrie. Cei care vor un model de lux trebuie să lase tot salariul
09:46
Primii brazi de Crăciun au apărut în magazine încă din noiembrie. Cei care vor un model de lux trebuie să lase tot salariul
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Nu m-am gândit să mai intru în politică. Nicușor DAN i-a lăsat «moștenire» primăria lui Drulă”
09:45
Gigi Nețoiu: „Nu m-am gândit să mai intru în politică. Nicușor DAN i-a lăsat «moștenire» primăria lui Drulă”
SPORT Sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului Emeric Ienei va fi depus la Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea. Când va avea loc înmormântarea
09:36
Sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului Emeric Ienei va fi depus la Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea. Când va avea loc înmormântarea
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 761. SUA au depus la ONU un proiect de rezoluție care susține planul lui Trump pentru Gaza
09:11
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 761. SUA au depus la ONU un proiect de rezoluție care susține planul lui Trump pentru Gaza
Mediafax
Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții
Mediafax
Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe astăzi. Buget total de 200 de milioane de lei
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Ce este „Marele Punct Roșu” observat de Telescopul Spațial James Webb în Universul îndepărtat?
EXTERNE Cine este Rama Duwaji, soția noului PRIMAR al New York-ului, Zohran Mamdani. „Lady Di”, artista siriană care a cucerit New York-ul
10:33
Cine este Rama Duwaji, soția noului PRIMAR al New York-ului, Zohran Mamdani. „Lady Di”, artista siriană care a cucerit New York-ul
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Odată cu războiul din Ucraina, PREȚURILE la cereale au scăzut la jumătate”
10:15
Gigi Nețoiu: „Odată cu războiul din Ucraina, PREȚURILE la cereale au scăzut la jumătate”
EXCLUSIV Bolojan își freacă mâinile cu gândul la ofertele de Black Friday. Guvernul va câștiga 100 de milioane de euro într-o zi doar din TVA. eMAG, Altex și Carrefour roșesc de invidie
10:00
Bolojan își freacă mâinile cu gândul la ofertele de Black Friday. Guvernul va câștiga 100 de milioane de euro într-o zi doar din TVA. eMAG, Altex și Carrefour roșesc de invidie
EMISIUNI EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Florin Talpan, o nouă victorie în fața lui Gigi Becali. Analizăm și duelul din Europa League: Basel – FCSB
09:33
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Florin Talpan, o nouă victorie în fața lui Gigi Becali. Analizăm și duelul din Europa League: Basel – FCSB
Gândul de Vreme Scăpăm de umbrele? Meteorologii ANM au transmis, pentru Gândul, noi informații despre vreme. Cât de rece va fi azi și unde vor fi intensificări ale vântului
09:30
Scăpăm de umbrele? Meteorologii ANM au transmis, pentru Gândul, noi informații despre vreme. Cât de rece va fi azi și unde vor fi intensificări ale vântului