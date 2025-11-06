Atenționare meteo de la ANM: mai multe județe intră sub Cod galben de ceață

Meteorologii ANM au emis o serie de avertizări cod galben de ceaţă pentru mai multe județe din țară. În aceste zone, vizibilitatea este redusă, iar șoferii sunt atenționați cu privire la pericolele din trafic.

Potrivit ANM, este valabilă o avertizare cod galben care vizează zonele:

Judeţul Cluj: Gherla, Apahida, Căşeiu, Bonţida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câţcău, Vad, Dăbâca;

Gherla, Apahida, Căşeiu, Bonţida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câţcău, Vad, Dăbâca; Judeţul Sălaj: Gâlgău, Ileanda, Rus;

Gâlgău, Ileanda, Rus; Judeţul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Braniştea, Petru Rareş, Uriu, Ciceu – Mihăieşti;

Alte avertizări cod galben sunt valabile până la ora 9:00 şi vizează:

Zona depresionară a judeţului Harghita, respectiv zona localităţilor: Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu.

Judeţul Maramureş: Târgu Lăpuş, Cupşeni, Coroieni, Vima Mică.

În toate zonele menţionate se va semnala ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m.

Vești bune de la ANM: vremea se încălzește

Temperaturile vor rămâne scăzute astăzi și mâine la București, respectiv 6 și 7 noiembrie, dar din weekend situația se va schimba.

Joi, 6 noiembrie, cerul va fi mai mult noros, temporar va și ploua, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11…12 grade, iar cea minimă într 7…8 grade.

Vineri, 7 noiembrie, cerul se va menține înnorat și temporar va mai ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12…13 grade, iar cea minimă de 7…8 grade.

Sâmbătă, 8 noiembrie, vremea se încălzește, iar temperaturile se vor situa peste normele perioadei. Cerul va avea parte de înnorări, iar seara și în prima parte a nopții va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15…16 grade, iar cea minimă de 8…10 grade. În primele ore ale zilei și la finalul intervalului se vor înregistra și condiții de ceață.

