Un val de aer RECE din Rusia va străbate România. Temperaturile au scăzut brusc și cu 10 grade Celsius

Un val de aer rece din Rusia a provocat o scădere bruscă a temperaturilor în întreaga țară, după ce în ultima perioada ne-am bucurat de o vreme caldă. Situația aceasta va persista toată săptămâna.

În București, mercurul din termometre a coborât cu aproape 9-10 grade Celsius față de ziua precedentă, când au fost înregistrate 20 de grade Celsius.

Val de aer rece peste România

Vremea rece se va menține toată săptămâna și va fi însoțită de ploi slabe și ceață în regiunile sudice și estice, spune meteorologul ANM, Alina Șerban, potrivit Antena 3 CNN.

„Astăzi este mai rece decât în zilele anterioare, care ne-au obișnuit cu temperaturi foarte ridicate, când am avut valori maxime și de 23… 24 de grade Celsius, ceea ce înseamnă cu mult mai mult decât în mod normal a avea la această dată”, a spus Alina Șerban.

Meteorologul ANM a precizat că temperaturile maxime vor oscila între 9-10 și 15-16 grade Celsius, cu excepția Dobrogei, unde se vor înregistra 17-18 grade Celsius.

„Până la finalul săptămânii, vor persista sisteme noroase”

Minimele vor fi cuprinse între 1 și 9 grade, posibil chiar mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. În plus, există și posibilitatea apariției ploilor în anumite zone ale țării.

„Până la finalul săptămânii, vor persista sisteme noroase care vor determina și ploi, însă acestea vor fi pe arii restrânse neînsemnate cantitativ”, a explicat Alina Șerban.

Pentru regiunile extracarpatice, se așteaptă formarea ceții, în special dimineața și noaptea. În schimb, vestul, nord-vestul și centrul țării vor avea vreme mai frumoasă cu cer variabil și perioade mai lungi cu soare.

Cum va fi vremea în Capitală

Și în București s-a înregistrat o scădere semnificativă și bruscă a temperaturilor, de la 21 de grade Celsius ieri, la maxime de 14 grade Celsius astăzi.

„În Capitală, într-adevăr, o scădere semnificativă față de zilele anterioare. Abia acum ajungem la un normal al datei, cu maxime de 14 grade Celsius”, a concluzionat meteorologul ANM.

