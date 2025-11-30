Cum arată prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather.

Mulți români se întreabă cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion, în România, în orașele lor. Gândul a analizat deci prognoza meteo de sărbători pentru 15 orașe din țară. Astfel, pentru fiecare oraș, a rezultat o temperatură medie de Crăciun, o temperatură medie de Revelion si o probabilitate de ninsori de Sărbători.

Potrivit tabelului, în orașul Cluj-Napoca, avem o temperatură medie de -3 grade C/2 grade C, de Crăciun, iar de Revelion va mediile termice vor fi de -4/1 grade C. Probabilitatea de ninsori este de 50%.

La Iași va fi puțin mai frig, atât de Crăciun, cât și de Revelion. Temperatura medie de Crăciun este de -4/1 grad C, iar de Revelion este de -5/0 grade C. Și probabilitatea de ninsori este mai mare, fiind de 60%.

La Constanța, de Crăciun vom avea temperaturi situate între -1 grade C și 4 grade C, iar de Revelion, temperaturi de -2 grade C/3 grade C, cu o probabilitate mai scăzută de ninsori – 25%.

Tabelul se încheie cu orașul București, unde, de Crăciun, vom avea o temperatură situată între -2 și 3 grade C, iar de Revelion va fi între -3 și 2 grade C. În Capitală, probabilitatea de ninsori este relativ mică, de 35%.

Vezi în tabel prognoza meteo și pentru orașele: Timișoara, Brașov, Craiova, Galați, Oradea, Ploiești, Brăila, Arad, Pitești, Bacu, Sibiu.

Autorul recomandă:

Vortexul polar se rupe. Prognoza actualizată pentru România