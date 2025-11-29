Prima pagină » Vremea » Vortexul polar se rupe. Prognoza actualizată pentru România

Vortexul polar se rupe. Prognoza actualizată pentru România

29 nov. 2025, 14:18, Vremea
Vortexul polar se rupe. Prognoza actualizată pentru România
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Vortexul polar atrage din nou atenția, în contextul episoadelor de răcire accentuată a vremii în luna noiembrie, în majoritatea regiunilor din țară, care au culminat cu primele ninsori la nivelul orașelor.

Astfel, meteorologii au anunțat acesta va fi caracterizat printr-o slăbire în următoarea perioadă, fapt care va favoriza migrarea aerului polar către latitudini medii. Astfel, predicțiile despre o iarnă aspră în România, cu viscol și ninsori abundente, “ca altă dată”, chiar și de sărbători, nu au întârziat să apară.

Profesorul universitar Lucian Sfîcă, de la Facultatea de Geografie și Geologie din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a spus că, de fapt, vortexul polar nu este un fenomen izolat, ci o stare permanentă a atmosferei care modelează anual sezonul rece.

“Un fenomen are o apariție punctuală, atât temporal, cât și spațial. Vortexul polar este o stare în care se găsește atmosfera în regiunea polară ce constă într-o anumită distribuție a presiunii atmosferice, mai ales în păturile înalte ale troposferei. El în mod curent este controlat de momentele din an.

În timpul iernii, aerul rece din zona polară se extinde mai mult către altitudini temperate.

Este normal se întâmple asta, nopțile polare sunt lungi și determină perioade de răcire intensă, iar în timpul verii se retrage foarte mult în jurul polului și nu mai este foarte coerent spațial, poate fie rupt, spart în diverse sectoare, pentru că se încălzește la nivelul întregii emisfere.

Atunci când vortexul polar al emisferei nordice se restrânge către poli vara, se extinde vortexul polar al emisferei sudice, pentru acolo este iarnă. Lucrul ăsta merge într-un dans perpetuu, de-a lungul anilor”, a explicat profesorul universitar, pentruAntena 3.

De asemenea, sunt situații în care vortexul polar ajunge să determine chiar și o iarnă blândă, cu temperature ridicate, dacă anumite tipare de circulație atmosferică tind să îl facă să fie mai strânsîn jurul Polului Nord, când, în mod normal, vortexul ar trebui să se extindă. În alte siituații, vortexul polar evoluează mai dezlânat”, fapt care face ca aerul rece polar să evadezespre latitudini medii, putând să determine ierni mai aspre.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Profesorul Lucian Sfîcă atrage atenția această variabilitate a vortexului polar nu poate fi prezisă cu exactitate, iar meteorologii nu pot stabili cu mult timp înainte evoluția pe termen lung.

În momentul în care, din condiții de circulație atmosferică ajunge nu mai fie atât de izolat la poli și coboare spre latitudini temperate se face mai frig în zona temperată, iar aerul cald poate își găsească dinspre Tropice loc chiar către zona polară. Asta este o variabilitate în care vortexul polar se poate afla într-o iarnă sau alta, care totuși nu poate fie prezisă cu o perioadă foarte mare de timp înainte. Nu vom avea o predicție foarte clară a acestei stări a atmosferei terestre la latitudini polare, încât toată discuția care se face acum este în bună măsură speculativă. Nu putem avea un grad foarte mare de precizie a evoluției acestui vortex, astfel încât să știm dacă el va fi mai limitat la zona polară sau dacă se va extinde către latitudini mici și va fi mai puțin organizat, adică mai puțin omogen la latitudini mari”, a precizat Lucian Sfîcă, pentru sursa citată.

Un vortex dezorganizat nu înseamnă în mod automat o iarnă foarte grea în România. Iarna poate fi chiar mai blândă dacă aerul rece de la Polul Nord nu acoperă această parte din Europa. Tiparul general este însă acesta: dacă avem o iarnă cu vortex foarte strâns în jurul polului, în general sunt șanse mai mari de iarnă caldă în anumite zone.

Dacă avem o iarnă cu vortex mai dezorganizat, înseamnă putem avem o iarnă foarte rece în Siberia, în America de Nord sau în Europa, pentru că o parte din acest vortex se izolează sau ajunge se instaleze în aceste zone.

Noi putem să fim fie în zona extrem de rece, fie în zona extrem de caldă. Din punct de vedere meteorologic ca prognoză, discuția este supraevaluată. Noi nu știm nici faza exactă în care va fi vortexul și nu știm nici dacă, în condițiile în care el va dezorganizat, aerul rece care se poate deplasa spre latitudini sudice va ajunge la noi. Că asta se poate întâmpla este o chestiune de probabilitate dar discuția despre ceva garanții care ne pot fi oferite despre cum va fi iarna plecând de la vortexul polar au o doză speculativă.

Discuția despre spargere vizează niște semnale el va fi mai puțin organizat în această iarnă, dar acea dezorganizare poate ducă la un caracter selectiv al zonelor în care va fi foarte rece. Se poate întâmpla să fie în Europa? Există o șansă, dar nu poți prognozezi foarte clar unde va aunge aerul rece și cum va impacta fiecare zonă a latitudinilor temperate”.

Profesorul mai explică:

Ruperea vortexului polar poate să apară sistematic o dată la câțiva ani și aducă episoadele cele mai complicate de iarnă pe care am putea ni le amintim în momentul de față, însă e prematur oferim garanția unei ierni grele la noi pentru se rupe vortexul polar. Au fost ani în care pe seama acestei ruperi a vortexului polar am avut chiar temperaturi foarte ridicate, pentru că nu am fost în zona aceea în care aerul rece să ajungă”.

În ultimii ani, schimbările climatice au modificat tiparul iernilor din România, de la zăpezi care veneau încă din luna noiembrie, la sărbători cu temperaturi de primăvară. Cu toate acestea, Lucian Sfîcă atrage atenția episoadele de iarnă autentică nu ar trebui fie o surpriză, chiar dacă manifestarea lor va fi scurtă.   

Orizontul de așteptare în condițiile climatice actuale este mai degrabă temperaturile vor fi mai mari decât mediile multianuale, adică vom avea o iarnă posibil mai caldă, dar ceea ce putem reținem este în condiții de schimbare climatică, cu sau fără vortex polar putem avem inclusiv în iernile viitorului dominate de această schimbare climatică episoade de frig accentuat de cîteva zile sau săptămâni ca altădată, iarnă în adevăratul sens al cuvântului. Nu ne putem culca pe o ureche că e schimbare climatică și iată asta ne salvează de iernile grele. Dacă nu ar fi vorba de rupere acestui vortex polar nu înseamnă nu putem avea alte condiții care aducă aerul polar la noi. Deci de iarnă nu scăpăm nici în schimbare climatică, chiar dacă ea nu va fi atât de persistentă”, a conchis profesorul universitar.

Autorul recomandă:

Prognoza meteo până la finalul anului în România. ANM anunță o lună decembrie mediteranianăîn toată țara

Recomandarea video

Citește și

METEO Prognoza meteo până la finalul anului în România. ANM anunță o lună decembrie „mediteraniană” în toată țara
09:32, 28 Nov 2025
Prognoza meteo până la finalul anului în România. ANM anunță o lună decembrie „mediteraniană” în toată țara
METEO 11 zile consecutive de ninsori în aceste orașe din România, potrivit meteorologilor EaseWeather
08:07, 28 Nov 2025
11 zile consecutive de ninsori în aceste orașe din România, potrivit meteorologilor EaseWeather
METEO Ciclonul Adel aduce în România vreme urâtă și patru zile cu NINSORI. Stratul de zăpadă ar putea ajunge la 10-15 centimetri
23:30, 27 Nov 2025
Ciclonul Adel aduce în România vreme urâtă și patru zile cu NINSORI. Stratul de zăpadă ar putea ajunge la 10-15 centimetri
METEO Ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și răcire a vremii până pe 30 noiembrie 2025
12:16, 26 Nov 2025
Ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și răcire a vremii până pe 30 noiembrie 2025
METEO Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
08:15, 26 Nov 2025
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
METEO Anunț de la ANM: cum va fi vremea până la Crăciun. Surpriza care îi așteaptă pe români în decembrie 2025 – HĂRȚI
12:59, 25 Nov 2025
Anunț de la ANM: cum va fi vremea până la Crăciun. Surpriza care îi așteaptă pe români în decembrie 2025 – HĂRȚI
Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în toaletă, pe ascuns"
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la supermarket
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Primul-ministru Ion I.C. Brătianu către ambasadorul francez: „Rusia nu scapă niciun prilej ca să ne sporească neîncrederea”
FLASH NEWS Cătălin Drulă aruncă cu săgeți în contracandidații de la PMB. Îi cere lui Ciucu să se retragă: „Dacă de la Băluță nu am așteptări, de la Ciucu aveam”
15:06
Cătălin Drulă aruncă cu săgeți în contracandidații de la PMB. Îi cere lui Ciucu să se retragă: „Dacă de la Băluță nu am așteptări, de la Ciucu aveam”
LIVE UPDATE 🚨 Trump cere închiderea spațiului aerian al Venezuelei. Presa așteaptă o posibilă intervenție a SUA
15:06
🚨 Trump cere închiderea spațiului aerian al Venezuelei. Presa așteaptă o posibilă intervenție a SUA
HOROSCOP Horoscop 30 noiembrie 2025. TAURII găsesc soluții pentru problemele financiare
15:00
Horoscop 30 noiembrie 2025. TAURII găsesc soluții pentru problemele financiare
HOROSCOP Zodia pentru care decembrie 2025 va fi un punct de cotitură. Schimbări majore în carieră și iubire pentru acești nativi
14:58
Zodia pentru care decembrie 2025 va fi un punct de cotitură. Schimbări majore în carieră și iubire pentru acești nativi
HOROSCOP Ce se întâmplă cu zodiile în anul Calului de Foc Yang. 2026 deschide o etapă intensă de schimbări
14:54
Ce se întâmplă cu zodiile în anul Calului de Foc Yang. 2026 deschide o etapă intensă de schimbări
ANALIZĂ Turcia își consolidează puterea navală. TCG Hızırreis, al doilea submarin din clasa Reis, intră în serviciu. „Crește descurajarea regională în Mediterana de Est, Marea Egee și Marea Neagră”
14:50
Turcia își consolidează puterea navală. TCG Hızırreis, al doilea submarin din clasa Reis, intră în serviciu. „Crește descurajarea regională în Mediterana de Est, Marea Egee și Marea Neagră”

Cele mai noi