Un program „scris pentru a bifa niște capitole”

Negrescu susține că documentul PNL-USR nu oferă o viziune clară asupra obiectivelor României și a modului în care acestea ar putea fi atinse. El amintește că PNL se află la guvernare din 2019 și consideră că unele măsuri din noul program le anulează pe cele adoptate anterior de același partid.

„Programul de guvernare propus de PNL-USR este lipsit de conținut și de ambiție. Pare scris mai degrabă pentru a bifa niște capitole decât pentru a spune ce vrea România să obțină în următorii ani și cum intenționează să o facă”, a scris Negrescu.

Politica externă și investițiile străine, tratate superficial

Europarlamentarul critică absența unei componente economice clare a politicii externe, spunând că documentul nu explică modul în care ar putea fi sprijinite companiile românești pe piețe noi sau cum ar putea crește exporturile. El consideră că investițiile străine sunt, la rândul lor, abordate superficial și propune ca ambasadele și instituțiile statului să primească obiective economice măsurabile.

„Nu vedem concret cum vor fi sprijinite companiile românești să intre pe piețe noi, cum vrem să creștem exporturile sau cum transformăm diplomația românească într-un instrument real de promovare economică”, a transmis Negrescu.

Bugetul european 2028-2034 și fondurile de coeziune

Social-democratul atrage atenția asupra negocierilor pentru viitorul buget al Uniunii Europene, pe care le consideră printre cele mai importante pentru România din acest deceniu. El spune că programul nu precizează mandatul cu care țara ar urma să intre în aceste negocieri, nici prioritățile sau alianțele pe care România și le-ar putea asuma.

Negrescu critică și ținta de minimum 10 miliarde de euro anual din politica de coeziune, începând din 2027, pe motiv că aceasta nu este însoțită de un plan concret de execuție.

„Pentru asta ai nevoie de proiecte mature, lucrări executate, cofinanțare, facturi și capacitate administrativă. Programul ar fi trebuit să arate drumul până la această țintă, nu doar să scrie cifra”, a afirmat el.

Europarlamentarul mai semnalează lipsa unor precizări privind sursele de finanțare pentru proiectele PNRR care riscă să nu fie finalizate la termen.

Marea Neagră, Republica Moldova și diaspora

Referitor la Marea Neagră, Negrescu spune că a susținut deja, la nivel european, transformarea securității regiunii într-o prioritate și promovarea unui hub european de securitate maritimă. În opinia sa, guvernul ar fi trebuit să opereze această structură și să solicite fonduri disponibile încă din această toamnă.

„Guvernul trebuia să operaționalizeze structura și să aplice pentru fondurile disponibile încă din această toamnă. De aceea, nu mai este suficient ca un program de guvernare să anunțe că vrea acest hub”, a transmis europarlamentarul.

Privind Republica Moldova, Negrescu susține că România are nevoie de proiecte comune concrete, în domenii precum infrastructura, energia, investițiile, educația și administrația.

Referitor la diaspora, el consideră că programul rămâne la formulări generale, deși românii din străinătate reprezintă, potrivit lui, o resursă strategică pentru economia națională.

„Un program modern ar trebui să explice cum îi conectăm cu economia românească, cum atragem capitalul și expertiza lor și cum construim rețele românești de influență economică și profesională”, a scris Negrescu.

„Ce vrem să fie România peste cinci sau zece ani?”

În încheiere, europarlamentarul PSD susține că programului îi lipsește tocmai răspunsul care i-ar da un sens de ansamblu.

„În final, lipsește tocmai răspunsul care ar trebui să dea sens întregului program. Ce vrem să fie România peste cinci sau zece ani?”, a afirmat Negrescu, adăugând că nu este suficient ca guvernanții să declare că sunt „pro-europeni și pro-atlantici”, fără să explice ce urmăresc să obțină prin această apartenență, în termeni de investiții, locuri de muncă mai bine plătite, exporturi, securitate și influență.

„România avea nevoie de un proiect de politică externă și europeană. PNL-USR a prezentat, în schimb, slogane de bifat într-un program de guvernare. În vremurile pe care le trăim, este mult prea puțin”, a conchis Negrescu.