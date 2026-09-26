Prima pagină » Știri politice » Victor Negrescu critică programul de guvernare al lui Mureșan și spune că nu oferă o viziune clară asupra obiectivelor României

Victor Negrescu critică programul de guvernare al lui Mureșan și spune că nu oferă o viziune clară asupra obiectivelor României

Victor Negrescu critică programul de guvernare al lui Mureșan și spune că nu oferă o viziune clară asupra obiectivelor României
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a criticat, sâmbătă, pe Facebook, programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureșan, pe care îl consideră „lipsit de conținut și de ambiție”. Potrivit acestuia, documentul nu răspunde la întrebarea privind direcția pe care România ar urma să o urmeze în următorii cinci sau zece ani. Critica vine în ziua în care Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși, ceea ce marchează începutul etapei parlamentare a procedurii de învestitură.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Un program „scris pentru a bifa niște capitole”

Negrescu susține că documentul PNL-USR nu oferă o viziune clară asupra obiectivelor României și a modului în care acestea ar putea fi atinse. El amintește că PNL se află la guvernare din 2019 și consideră că unele măsuri din noul program le anulează pe cele adoptate anterior de același partid.

„Programul de guvernare propus de PNL-USR este lipsit de conținut și de ambiție. Pare scris mai degrabă pentru a bifa niște capitole decât pentru a spune ce vrea România să obțină în următorii ani și cum intenționează să o facă”, a scris Negrescu.

Politica externă și investițiile străine, tratate superficial

Europarlamentarul critică absența unei componente economice clare a politicii externe, spunând că documentul nu explică modul în care ar putea fi sprijinite companiile românești pe piețe noi sau cum ar putea crește exporturile. El consideră că investițiile străine sunt, la rândul lor, abordate superficial și propune ca ambasadele și instituțiile statului să primească obiective economice măsurabile.

„Nu vedem concret cum vor fi sprijinite companiile românești să intre pe piețe noi, cum vrem să creștem exporturile sau cum transformăm diplomația românească într-un instrument real de promovare economică”, a transmis Negrescu.

Bugetul european 2028-2034 și fondurile de coeziune

Social-democratul atrage atenția asupra negocierilor pentru viitorul buget al Uniunii Europene, pe care le consideră printre cele mai importante pentru România din acest deceniu. El spune că programul nu precizează mandatul cu care țara ar urma să intre în aceste negocieri, nici prioritățile sau alianțele pe care România și le-ar putea asuma.

Negrescu critică și ținta de minimum 10 miliarde de euro anual din politica de coeziune, începând din 2027, pe motiv că aceasta nu este însoțită de un plan concret de execuție.

„Pentru asta ai nevoie de proiecte mature, lucrări executate, cofinanțare, facturi și capacitate administrativă. Programul ar fi trebuit să arate drumul până la această țintă, nu doar să scrie cifra”, a afirmat el.

Europarlamentarul mai semnalează lipsa unor precizări privind sursele de finanțare pentru proiectele PNRR care riscă să nu fie finalizate la termen.

Marea Neagră, Republica Moldova și diaspora

Referitor la Marea Neagră, Negrescu spune că a susținut deja, la nivel european, transformarea securității regiunii într-o prioritate și promovarea unui hub european de securitate maritimă. În opinia sa, guvernul ar fi trebuit să opereze această structură și să solicite fonduri disponibile încă din această toamnă.

„Guvernul trebuia să operaționalizeze structura și să aplice pentru fondurile disponibile încă din această toamnă. De aceea, nu mai este suficient ca un program de guvernare să anunțe că vrea acest hub”, a transmis europarlamentarul.

Privind Republica Moldova, Negrescu susține că România are nevoie de proiecte comune concrete, în domenii precum infrastructura, energia, investițiile, educația și administrația.

Referitor la diaspora, el consideră că programul rămâne la formulări generale, deși românii din străinătate reprezintă, potrivit lui, o resursă strategică pentru economia națională.

„Un program modern ar trebui să explice cum îi conectăm cu economia românească, cum atragem capitalul și expertiza lor și cum construim rețele românești de influență economică și profesională”, a scris Negrescu.

„Ce vrem să fie România peste cinci sau zece ani?”

În încheiere, europarlamentarul PSD susține că programului îi lipsește tocmai răspunsul care i-ar da un sens de ansamblu.

„În final, lipsește tocmai răspunsul care ar trebui să dea sens întregului program. Ce vrem să fie România peste cinci sau zece ani?”, a afirmat Negrescu, adăugând că nu este suficient ca guvernanții să declare că sunt „pro-europeni și pro-atlantici”, fără să explice ce urmăresc să obțină prin această apartenență, în termeni de investiții, locuri de muncă mai bine plătite, exporturi, securitate și influență.

„România avea nevoie de un proiect de politică externă și europeană. PNL-USR a prezentat, în schimb, slogane de bifat într-un program de guvernare. În vremurile pe care le trăim, este mult prea puțin”, a conchis Negrescu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ATAC Programul Guvernului Siegfried Mureșan luat la bani mărunți și de fostul ministru al justiției Radu Marinescu. Conține și măsuri deja respinse
18:24
Programul Guvernului Siegfried Mureșan luat la bani mărunți și de fostul ministru al justiției Radu Marinescu. Conține și măsuri deja respinse
VIDEO După autostrăzi și tuneluri, Miruță se laudă și cu un spital militar
18:03
După autostrăzi și tuneluri, Miruță se laudă și cu un spital militar
CONTROVERSĂ Siegfried Mureșan a scăpat porumbelul. „Este incorect faptul că sunt judecători care au pensii mai mari decât salariile”, spune premierul desemnat care a propus-o la Ministerul Justiției pe judecătoarea Recorder cu pensie specială de 7.500 de euro
17:48
Siegfried Mureșan a scăpat porumbelul. „Este incorect faptul că sunt judecători care au pensii mai mari decât salariile”, spune premierul desemnat care a propus-o la Ministerul Justiției pe judecătoarea Recorder cu pensie specială de 7.500 de euro
REACȚIE AUR publică lista celor 10 probleme fundamentale ale programului de guvernare lansat de Siegfried Mureșan. Partidul vine și cu soluții
17:44
AUR publică lista celor 10 probleme fundamentale ale programului de guvernare lansat de Siegfried Mureșan. Partidul vine și cu soluții
FLASH NEWS Siegfried Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, deși nu are încă voturile pentru învestitură
17:21
Siegfried Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, deși nu are încă voturile pentru învestitură
REACȚIE Bolojan, prima reacție după ce Siegfried Mureșan a depus în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri
17:04
Bolojan, prima reacție după ce Siegfried Mureșan a depus în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri
Mediafax
Băsescu, despre desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Digi24
O baladă country doboară un record deţinut de piesa lui Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” VIDEO
Cancan.ro
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au surprins TOT
Prosport.ro
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
Adevarul
Boala care și-a dublat numărul de cazuri în România în 10 ani. Testarea recomandată chiar înainte de 55 de ani
Mediafax
Studenții pun pe masa Guvernului Mureșan 10 cereri. Burse mai mari și reducerea de 90% la tren
Click
Are 90 de ani și încă urcă pe podium. Povestea incredibilă a culturistului care refuză să se retragă
Digi24
Elena Lasconi, despre „naționalismul sănătos” al lui Nicușor Dan: „Ce-ai făcut, mă, tu, ăsta care ești la conducere” pentru țară? Cite
Cancan.ro
Unde s-a angajat Monica Gabor, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA. E de nerecunoscut!
Ce se întâmplă doctore
Ce au descoperit medicii legiști în corpul Valentinei. Necropsia tinerei de 28 de ani a scos la iveală detalii șocante!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Geely E2 ajunge în România. Detalii despre electrica rival pentru Renault 5 și VW ID. Polo
Descopera.ro
Cea mai rapidă stea descoperită în Calea Lactee are o viteză uluitoare
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Descopera.ro
Numele din spatele poveștilor: cum au apărut cele mai faimoase pseudonime literare
Mediafax Italia
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?!
Mediafax Spania
OUĂLE SE SCUMPESC! Prețul lor explodează dintr-un motiv neașteptat!

Cele mai noi

Trimite acest link pe