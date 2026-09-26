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Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. 173 de drone lansate peste noapte. Cel puțin șase persoane au fost ucise

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Cel puțin șase persoane au fost ucise și mai multe au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra mai multor regiuni din Ucraina în ultimele 24 de ore. Forțele ruse au lansat peste noapte 173 de drone asupra Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene.

Atacuri în mai multe regiuni ale Ucrainei

În regiunea Zaporojie, două femei au fost ucise, iar alte șapte persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești, a anunțat sâmbătă guvernatorul regional Ivan Fedorov.

Autoritățile au primit 86 de sesizări privind pagube la infrastructură, locuințe și vehicule.

În regiunea Donețk, două persoane au fost ucise și opt au fost rănite, potrivit guvernatorului Vadîm Filashkin. De asemenea, 1.121 de persoane au fost evacuate din zonele aflate în apropierea frontului.

În regiunea Herson, o persoană a fost ucisă și alte trei au fost rănite. Atacurile au avariat infrastructură critică și socială, precum și zone rezidențiale. Cinci case particulare și mai multe vehicule au fost distruse.

În regiunea Sumî, un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost ucis într-un atac cu dronă, iar alte 10 persoane au fost rănite într-un atac cu bombe aeriene ghidate.

173 de drone lansate asupra Ucrainei

Rusia a lansat peste noapte 173 de drone de atac asupra Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene.

Până la ora 7:30, apărarea antiaeriană ucraineană anunțase că a doborât sau neutralizat 134 de drone de tip Shahed și Gerbera, precum și alte tipuri de aparate fără pilot. Atacurile au fost raportate în 19 locații.

Kievul a fost, de asemenea, vizat într-un nou val de atacuri peste noapte. Cinci persoane au fost rănite, potrivit primarului Vitali Kliciko.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a acuzat Rusia că a efectuat și un „atac dublu” asupra unei unități logistice care deservește lanțul de restaurante McDonald’s.

„Atacurile neîntrerupte perturbă viața de zi cu zi a ucrainenilor, afectează afacerile, pun în pericol locurile de muncă și subminează investițiile internaționale”, a scris Sybiha pe rețelele sociale.

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