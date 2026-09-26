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Bolojan, prima reacție după ce Siegfried Mureșan a depus în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri

Bolojan, prima reacție după ce Siegfried Mureșan a depus în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri
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Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat, sâmbătă, după ce premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri propuși pentru noul Executiv. Bolojan spune că programul continuă reformele începute și pune accent pe modernizarea României și responsabilitatea privind finanțele publice.

Bolojan: Programul continuă reformele începute

Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă, un mesaj pe Facebook, după depunerea în Parlament a documentelor necesare pentru formarea noului Guvern.

„Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus astăzi în Parlamentul României programul de guvernare și lista miniștrilor.
Este un program care continuă reformele începute și pune accent pe modernizarea României, creșterea economică și responsabilitatea față de finanțele publice”, a scris Bolojan pe pagina de Facebook.

Siegfried Mureșan a depus programul și lista de miniștri

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus, sâmbătă, 26 septembrie, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru noul Executiv. Documentele au fost elaborate de PNL, USR și UDMR, formațiunile care susțin Cabinetul Mureșan.

Mureșan a mers la Parlament alături de reprezentanți ai celor două formațiuni partenere, printre care Cătălin Drulă, propus pentru Ministerul Transporturilor, și Tánczos Barna, nominalizat pentru funcția de vicepremier și pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Cabinetul propus are 16 ministere și trei vicepremieri, câte unul din partea PNL, USR și UDMR. Pe lista de miniștri se regăsesc și 10 persoane care au făcut parte din Guvernul condus anterior de Bolojan.

Ce prevede programul de guvernare

Programul depus la Parlament cuprinde 372 de măsuri. Printre obiectivele anunțate de premierul desemnat se numără reforma administrației, modernizarea companiilor de stat și a ANAF, reducerea birocrației, absorbția fondurilor europene și accelerarea proiectelor de infrastructură.

Documentul prevede, de asemenea, reducerea numărului de parlamentari potrivit rezultatului ultimului referendum, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat și menținerea cotei unice. Mureșan a anunțat și intenția de a nu crește TVA-ul și de a reveni la cota de 19% atunci când situația bugetară va permite.

  • Vezi AICI programul de guvernare depus de Mureșan.
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