Au apărut noi imagini din Rusia. Cum încearcă localnicii să își salveze mașinile de sub munții de zăpadă

O „apocalipsă a zăpezii” a lovit Kamceatka din Rusia. În urma unei furtuni de zăpadă masive, autoritățile au declarat situația de urgență în regiune la începutul acestei săptămâni. Între timp, apar noi imagini care îi surprind pe localnici încercând să își salveze autoturismele de sub nămeții de zăpadă.

Cum își salvează localnicii mașinile de sub nămeți

Videoclipurile din Kamceatka arată mașini aproape complet îngropate în zăpadă, intrări în clădiri rezidențiale blocate și tuneluri de zăpadă săpate de locuitori pentru a scăpa din casele lor. Localnicii încearcă totuși să își salveze bunurile îngropate sub nămeți. Într-un videoclip postat de Sky News, se observă cum locuitorii deszăpezesc zonele în care și-au lăsat mașinile în urmă cu câteva zile, înainte ca ”apocalipsa zăpezii” să lovească Kamceatka.

Doi bărbați și-au pierdut viața în urma furtunilor de zăpadă din Rusia

Doi bărbați în vârstă de 60 de ani au murit sub zăpada căzută de pe acoperișuri după cea mai abundentă zăpadă din ultimele decenii în peninsula Kamceatka , a raportat vineri ministerul local al situațiilor de urgență. Potrivit serviciului național de meteorologie al Rusiei, cantitatea de zăpadă înregistrată în Kamceatka în ultimele zile a fost cea mai mare din ultimii peste 30 de ani, zăpada ajungând la o înălțime de până la patru metri.

Furtuna a cauzat închiderea drumurilor, întârzieri și anulări de zboruri și suspendarea transportului public. Serviciile de urgență au curățat zăpada de pe acoperișuri pentru a preveni deteriorarea clădirilor, iar locuitorii au fost sfătuiți să evite călătoriile inutile.

