Prima pagină » Actualitate » Au apărut noi imagini din Rusia. Cum încearcă localnicii să își salveze mașinile de sub munții de zăpadă

Au apărut noi imagini din Rusia. Cum încearcă localnicii să își salveze mașinile de sub munții de zăpadă

19 ian. 2026, 10:54, Actualitate

O „apocalipsă a zăpezii” a lovit Kamceatka din Rusia. În urma unei furtuni de zăpadă masive, autoritățile au declarat situația de urgență în regiune la începutul acestei săptămâni. Între timp, apar noi imagini care îi surprind pe localnici încercând să își salveze autoturismele de sub nămeții de zăpadă.  

Cum își salvează localnicii mașinile de sub nămeți

Videoclipurile din Kamceatka arată mașini aproape complet îngropate în zăpadă, intrări în clădiri rezidențiale blocate și tuneluri de zăpadă săpate de locuitori pentru a scăpa din casele lor. Localnicii încearcă totuși să își salveze bunurile îngropate sub nămeți. Într-un videoclip postat de Sky News, se observă cum locuitorii deszăpezesc zonele în care și-au lăsat mașinile în urmă cu câteva zile, înainte ca ”apocalipsa zăpezii” să lovească Kamceatka.

Doi bărbați și-au pierdut viața în urma furtunilor de zăpadă din Rusia

Doi bărbați în vârstă de 60 de ani au murit sub zăpada căzută de pe acoperișuri după cea mai abundentă zăpadă din ultimele decenii în peninsula Kamceatka , a raportat vineri ministerul local al situațiilor de urgență. Potrivit serviciului național de meteorologie al Rusiei, cantitatea de zăpadă înregistrată în Kamceatka în ultimele zile a fost cea mai mare din ultimii peste 30 de ani, zăpada ajungând la o înălțime de până la patru metri.

Furtuna a cauzat închiderea drumurilor, întârzieri și anulări de zboruri și suspendarea transportului public. Serviciile de urgență au curățat zăpada de pe acoperișuri pentru a preveni deteriorarea clădirilor, iar locuitorii au fost sfătuiți să evite călătoriile inutile.

AUTORUL RECOMANDĂ

Imagini apocaliptice în Rusia. Ninsori istorice au îngropat blocuri, au paralizat orașe, mașini și drumuri. Oamenii sapă prin zăpadă ca să se poată deplasa. Stare de urgență în Kamceatka, sunt și morți

(Video) Munții de zăpadă dintre blocurile din Kamceatka au fost transformați de copiii ruși în derdeluș. Imagini care par create de inteligența artificială

Recomandarea video

Citește și

IMOBILIARE Motivul pentru care mii de cetățeni români sunt pregătiți să își vândă locuințele și să se mute în străinătate. Ce spun experții
10:30
Motivul pentru care mii de cetățeni români sunt pregătiți să își vândă locuințele și să se mute în străinătate. Ce spun experții
ULTIMA ORĂ Mesajul lui Nicuşor Dan pentru Regele Spaniei şi victimele accidentului feroviar: „Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor”
10:00
Mesajul lui Nicuşor Dan pentru Regele Spaniei şi victimele accidentului feroviar: „Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor”
DECIZIE Bărbatul din Oradea care și-a înjunghiat mama a fost arestat preventiv. Câți ani de închisoare riscă agresorul
09:55
Bărbatul din Oradea care și-a înjunghiat mama a fost arestat preventiv. Câți ani de închisoare riscă agresorul
SCANDALOS Jaful de la Luvru, surprins de camerele de supraveghere. Imagini difuzate în premieră la televiziunile franceze
09:34
Jaful de la Luvru, surprins de camerele de supraveghere. Imagini difuzate în premieră la televiziunile franceze
ULTIMA ORĂ Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România anunţă un record de 19,6%, în 2025, pentru Pilonul 3
09:14
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România anunţă un record de 19,6%, în 2025, pentru Pilonul 3
Mediafax
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și prelungesc alertele anterioare
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Cancan.ro
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe furnizorul
Mediafax
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 39 de persoane au murit/ MAE verifică dacă sunt români printre victime
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Benzina și motorina sunt mai scumpe în România decât în Spania sau Austria
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este semnalul „Wow!”?
NEWS ALERT Ședință tensionată la Palatul Victoria. Liderii coaliției de guvernare discută acordul Mercosur și reforma administrației în prima întâlnire din 2026
10:21
Ședință tensionată la Palatul Victoria. Liderii coaliției de guvernare discută acordul Mercosur și reforma administrației în prima întâlnire din 2026
LIVE 🚨 Accident feroviar grav în Spania. 39 de morți. Operațiuni de căutare și salvare în desfășurare. Mai mai multe persoane ar putea fi prinse sub vagoane
10:11
🚨 Accident feroviar grav în Spania. 39 de morți. Operațiuni de căutare și salvare în desfășurare. Mai mai multe persoane ar putea fi prinse sub vagoane
COMUNICAT “Am primit gratuit acte pentru casă și teren!” Fondurile europene au ajutat argeșenii din Mioarele
10:00
“Am primit gratuit acte pentru casă și teren!” Fondurile europene au ajutat argeșenii din Mioarele
ANALIZA de 10 Cum ar putea evita SUA și NATO o catastrofă în Groenlanda. Militarii danezi și contingentele europene modeste nu ar rezista unui atac american. „Trei direcții de acțiune sunt în desfășurare”
10:00
Cum ar putea evita SUA și NATO o catastrofă în Groenlanda. Militarii danezi și contingentele europene modeste nu ar rezista unui atac american. „Trei direcții de acțiune sunt în desfășurare”
EXTERNE Caz medical extrem de rar în Brazilia. O femeie a descoperit că a rămas însărcinată de două ori în același timp. „Am avut două nașteri într-o noapte”
09:44
Caz medical extrem de rar în Brazilia. O femeie a descoperit că a rămas însărcinată de două ori în același timp. „Am avut două nașteri într-o noapte”
EXTERNE Trump acuză Danemarca că ar fi ignorat timp de 20 de ani avertismentele NATO în privința amenințării rusești în Groenlanda: „Acum a sosit momentul”
09:20
Trump acuză Danemarca că ar fi ignorat timp de 20 de ani avertismentele NATO în privința amenințării rusești în Groenlanda: „Acum a sosit momentul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe