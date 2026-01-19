Prima pagină » Actualitate » Motivul pentru care mii de cetățeni români sunt pregătiți să își vândă locuințele și să se mute în străinătate. Ce spun experții

Motivul pentru care mii de cetățeni români sunt pregătiți să își vândă locuințele și să se mute în străinătate. Ce spun experții

19 ian. 2026, 10:30, Actualitate
Motivul pentru care mii de cetățeni români sunt pregătiți să își vândă locuințele și să se mute în străinătate. Ce spun experții
Motivul pentru care mii de cetățeni români sunt pregătiți să își vândă locuințele

Tot mai mulți cetățeni români ar lua în calcul să își vândă locuințele din România și să se mute în străinătate, cu scopul de a căuta un trai mai bun. Experții relevă o schimbare a mentalității. Țara noastră rămâne, în continuare, în clasamentul statelor din Europa în care există cei mai mulți proprietari de locuințe. Însă, o astfel de schimbare ar fi dirijată de factori precum creșterea costurilor, prezența noilor taxe și presiunea facturilor. 

Tot mai mulți români mizează pe mobilitate. Raportul RE/MAX European Housing Trend a adus sub observație motivația multor cetățeni de a părăsi țara și de a căuta un altfel de trai peste hotare. Pentru multe persoane, locuința devine „o povară” din cauza cheltuielilor. Raportul relevă faptul că tot mai multe persoane ar fi dispuse să renunțe la proprietățile pe care le au și să plece.

Mulți cetățeni se gândesc la mutare în străinătate, în următoarele 12 luni

Raportul arată că cetățenii români dețin în proporție de 83% locuințele în care trăiesc. Totodată, peste 30% dintre aceștia s-au arătat interesați să își vândă casele și să se plece în străinătate. O astfel de plecare are la baza factori economici și sociali. Raportul mai arată că doar 40% dintre români se simt confortabil cu cheltuielile asociate locuinței. Procentul se află sub media europeană (45%). Totodată, 14% dintre cetățeni iau în considerare să se mute din România, în următoarele 12 luni.

A fost analizat și raportul de satisfacție față de locuire, iar la cercetare au luat parte 21.000 de respondenți din Europa. Datele relevă că 77% dintre respondenți s-au arătat „mulțumiți” sau „foarte mulțumiți” de situația locativă. Cât despre România, gradul de satisfacție atinge 81%, un procent aflat în scădere (-3%) spre deosebire de anul trecut, notează Termene.ro.

Tot mai mulți români iau în calcul să se mute în străinătate

Tot mai mulți români iau în calcul să se mute în străinătate

Însă, ce îi nemulțumește pe cetățenii români? În primul rând, spațiul limitat al locuinței (37% dintre respondenți consideră acest lucru). În al doilea rând, facilitățile învechite (28% dintre respondenți consideră acest lucru). Altfel, mutarea în străinătate pare să devină o opțiune pentru mulți cetățeni și pentru costuri. Este un factor decisiv.

  • 18% dintre gospodării au apelat la împrumuturi în ultimul an, cu scopul de a acoperi cheltuielile;
  • Odată cu impozitele pe locuințe, presiunea va crește mai mult în 2026;
  • Creșteri cu cel puțin 50% a taxelor în multe localități.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

