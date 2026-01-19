Prima pagină » Actualitate » Surpriză în echipa de gimnastică feminină. Cine s-a întors să concureze pentru România, după ce în 2025 alegea banii americanilor

19 ian. 2026, 11:19
Surpriză în echipa de gimnastică feminină. Cine s-a întors / Sursa FOTO: Mediafax

Debutul de an 2026 aduce o veste excelentă pentru sportul românesc: cea mai valoroasă gimnastă a noastră s-a întors în țară și este pregătită să concureze, din nou, sub „tricolor”, scrie PROSPORT. Anul trecut, ea alegea banii americanilor, convinsă că viitorul ei trebuie să fie departe de plaiurile natale.

În acest an sunt programate să se desfășoare două competiții importante, „europenele” și „mondialele” de gimnastică.

Promisiunea lui Nicolae Forminte

Antrenorul lotului național de gimnastică feminină, Nicolae Forminte, spune că mizează pe prezența Anei Bărbosu. Dacă acest lucru se va întâmpla, România va avea o echipă redutabilă la C.E. de la Zagreb, din 13-16 august. De asemenea, am putea emite pretenții și la Campionatul Mondial, organizat la Rotterdam, între 17 şi 25 octombrie.

Competiția din Croația va fi prima oficială la care va concura Ana Bărbosu, după revenirea sa de la colegiul din SUA.

Nicolae Forminte se întoarce și el la lotul național, după ce acum 3 ani renunța la funcție.

„Eu sper să reuşim să aliniem o echipă unde să le regăsim pe Ana Bărbosu, pe Sabrina, pe Golgotă. Să reuşim să le integrăm şi pe junioarele care au fost la mondialele de anul trecut. Vom avea o echipă redutabilă, dar cu condiţia ca toată lumea să înţeleagă că, înainte de a se reprezenta pe ea, reprezinţi România, d-aia se si numeşte echipa naţională. Se discută despre grup.

Eu cunosc conceptul campionatului universitar din Statele Unite. Sunt curios să văd ce exerciţii a prezentat. Notele nu spun nimic. Momentan, nu pot spune că am luat legătura cu Ana. De chestia asta se ocupă Federeţia. Ana e de bază în proiectele pe care le avem împreună cu Federaţia şi COSR, cu toţi care sunt implicaţi în fenomentul gimmastică”, a transmis Forminte.

Ana Bărbosu, în istoria NCAA

Studentă la Stanford University, Ana Bărbosu și-a confirmat valoarea în campionatul universitar american. Ea a intrat direct în istoria NCAA după ce a câștigat competiția la individual compus, cu un total de 39,400 puncte.

Medaliată cu bronz la ediția din 2024 a Jocurilor Olimpice, Ana Bărbosu a concurat ultima dată pentru România în mai 2025, când a câștigat medalia de aur la sol, pe cea de argint la bârnă şi pe cele de bronz la paralele şi individual cu ocazia „europenelor” de la Leipzig.

„Eu sper ca această plecare a Anei să fie benefică pentru ea. Probabil că de aceea a şi plecat. Nu este uşor, acolo dificultatea nu intră în discuţie foarte mult. Dacă a prezentat programul de la europene, e foarte bine. Nu ştiu cu cine se pregăteşte. Am speranţa că ea va fi dornică să reprezinte România şi să îşi aducă aportul la echipă”, a mai spus antrenorul Nicolae Forminte.

