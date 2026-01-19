Prima pagină » Vremea » Ger cumplit în toată țara. Temperaturi de până la -16 grade. Informații de ultimă oră direct de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Ger cumplit în toată țara. Temperaturi de până la -16 grade. Informații de ultimă oră direct de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Bianca Dogaru
19 ian. 2026, 11:40, Vremea
Ger cumplit în toată țara. Temperaturi de până la -16 grade. Informații de ultimă oră direct de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Vremea rămâne deosebit de rece și astăzi în aproape toată țara, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Gândul, direct de la ANM. Temperaturile se mențin negative în majoritatea regiunilor, iar meteorologii avertizează că frigul se va accentua pe parcursul nopții. 

Maximele zilei se vor încadra între -8 grade Celsius în Transilvania și Moldova și valori apropiate de 0 grade în vestul țării. În sud și est, cerul va fi mai mult noros, iar în zona Bărăganului sunt așteptate ninsori slabe, mai ales în primele ore ale zilei. Spre seară și în timpul nopții, vremea se răcește accentuat, iar gerul se va instala în mare parte din țară.

ANM a emis un cold galben de frig valabil pentru toate regiunile. Minimele nocturne vor coborî între -16 grade și -8 grade Celsius.

În Capitală, vremea se menține rece pe parcursul zilei, cu cer temporar noros și o temperatură maximă de aproximativ -4 grade. Noaptea, cerul se va degaja, iar temperatura minimă va coborî până la -11 grade în zonele periferice și în jur de -9 grade în centrul orașului. Sunt posibile și condiții de ceață.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și prelungesc alertele anterioare
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Cancan.ro
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea
Mediafax
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 39 de persoane au murit/ MAE verifică dacă sunt români printre victime
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
O singură noapte de somn ar putea prezice riscul pentru peste 100 de boli
FINANȚE Tensiuni înaintea deschiderii Forumului de la Davos. Miliardarii lumii, acuzați că subminează democrația
13:48
Tensiuni înaintea deschiderii Forumului de la Davos. Miliardarii lumii, acuzați că subminează democrația
VIDEO Un copil de 12 ani a fost prins la volan de polițiști după ce a furat o mașină și a condus-o din Sibiu până în Hunedoara
13:44
Un copil de 12 ani a fost prins la volan de polițiști după ce a furat o mașină și a condus-o din Sibiu până în Hunedoara
AUTO Codul Rutier 2026 | Greșeala banală care poate aduce o amendă de peste 1.600 de lei. E lege
13:32
Codul Rutier 2026 | Greșeala banală care poate aduce o amendă de peste 1.600 de lei. E lege
FLASH NEWS Putin, invitat de Trump să se alăture „Consiliului pentru pace” pentru Gaza
13:28
Putin, invitat de Trump să se alăture „Consiliului pentru pace” pentru Gaza
CONTROVERSĂ Liderii europeni și președintele Zelenski discută despre politicile „imprevizibile“ ale lui Trump într-un grup de chat. Când se „activează“ de obicei „Grupul de la Washington“ și cine face parte din el
13:28
Liderii europeni și președintele Zelenski discută despre politicile „imprevizibile“ ale lui Trump într-un grup de chat. Când se „activează“ de obicei „Grupul de la Washington“ și cine face parte din el
SPORT Alexandru Chipciu, semnal de alarmă după Dinamo – U Cluj: „Din ce am văzut, ce s-a jucat până acum a fost hochei”
13:19
Alexandru Chipciu, semnal de alarmă după Dinamo – U Cluj: „Din ce am văzut, ce s-a jucat până acum a fost hochei”

Cele mai noi

Trimite acest link pe