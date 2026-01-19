Vremea rămâne deosebit de rece și astăzi în aproape toată țara, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Gândul, direct de la ANM. Temperaturile se mențin negative în majoritatea regiunilor, iar meteorologii avertizează că frigul se va accentua pe parcursul nopții.

Maximele zilei se vor încadra între -8 grade Celsius în Transilvania și Moldova și valori apropiate de 0 grade în vestul țării. În sud și est, cerul va fi mai mult noros, iar în zona Bărăganului sunt așteptate ninsori slabe, mai ales în primele ore ale zilei. Spre seară și în timpul nopții, vremea se răcește accentuat, iar gerul se va instala în mare parte din țară.

ANM a emis un cold galben de frig valabil pentru toate regiunile. Minimele nocturne vor coborî între -16 grade și -8 grade Celsius.

În Capitală, vremea se menține rece pe parcursul zilei, cu cer temporar noros și o temperatură maximă de aproximativ -4 grade. Noaptea, cerul se va degaja, iar temperatura minimă va coborî până la -11 grade în zonele periferice și în jur de -9 grade în centrul orașului. Sunt posibile și condiții de ceață.

AUTORUL RECOMANDĂ: