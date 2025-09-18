Austeritatea lovește sănătatea. Spitale din București, Constanța sau Brașov pierd MILIARDE de lei din PNRR

Ministerul Sănătății a decis să elimine din finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) mai multe proiecte de spitale aflate în faze incipiente, în valoare de peste 4,1 miliarde de lei. Decizia a fost luată printr-un memorandum aprobat joi în ședința de Guvern.

Printre proiectele sacrificate se numără:

Spitalul Universitar de Urgență București (extindere aripi și parcări);

Spitalul Clinic „Alexandru Obregia” (centru de psihiatrie pediatrică);

Policlinica municipală Constanța (cardiologie și oncologie);

Unități medicale noi la Arad (obstetrică, ginecologie, neonatologie, chirurgie pediatrică);

Pavilion medical Brașov (politraumă – beneficiar Ministerul Apărării);

Noul Spital Județean Piatra Neamț.

În total, Ministerul Sănătății a renunțat la 142 de contracte de finanțare, toate vizând proiecte unde beneficiarii nu inițiaseră încă procedurile de achiziții.

România trebuie să finalizeze investițiile asumate prin PNRR până în 2026. Întârzierile majore la unele proiecte riscau să blocheze întreg fluxul de finanțare europeană. În paralel, Guvernul condus de Ilie Bolojan aplică măsuri dure de austeritate și tăieri de cheltuieli, pentru a reduce deficitul bugetar și a evita sancțiuni din partea Comisiei Europene.

Sursa foto: Mediafax foto / Alexandru Dobre

