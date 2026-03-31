Autoritățile din Sinaia anunță un record de zăpadă la cota 2.000 pentru luna Martie. Aparent, acolo iarna nu a plecat, fiind zăpadă de peste 2 metri la Cota 2000, scrie Sinaia Group.

În stațiunea celebră vremea de azi este ploioasă și cu temperaturi de 5 grade C, însă la Cota 2000 este iarnă în toată regula, iar stratul de zăpadp depășește 2 metri.

Este viscol, de asemenea, și condiții montane severe. Meteorologii anunță că, la altitudine, precipitațiile sunt masive, umiditatea atinge 80%, iar vântul suflă cu 6 km/h. În zilele următoare, vremea se va mai ameliora la Sinaia, însă doar la vale, căci în munți, zăpada va persista și se va depune în continuare.

Diferență de peisaj și de vreme

La doar 1.000 de metri diferență de altitudine, sezonul se schimba radical în Sinaia. Ploaia ușoară din stațiune devine un real viscol și acumulări masive de zăpadă la altitudine. Instalațiile de transport pe cablu și pârtiile de schi rămân în condiții de funcționare, dar accesul la Cota 2000 necesită un echipament și multă precauție.

Următoarele zile indică o creștere ușoară a temperaturilor în vale și vor fi până la 15 grade duminică. La altitudine, zăpada rămâne dominantă. Pentru cei care planifică activități montane, mesajul este unul clar: este nevoie de echipament de iarnă și de precauție pentru Cota 2000, indiferent de data din calendar.

sursa foto: Sinaia Group

Meteorologii Accuweather anunță o lună aprilie rarisimă. Fenomene meteo bizare în toată România