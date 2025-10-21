Prima pagină » Actualitate » AUTOSTRADA România – Grecia, desemnată „prioritate absolută” la Bruxelles. Drumul va lega Constanța de Marea Egee. Când ar urma să fie gata

AUTOSTRADA România – Grecia, desemnată „prioritate absolută” la Bruxelles. Drumul va lega Constanța de Marea Egee. Când ar urma să fie gata

Mihai Tănase
21 oct. 2025, 08:42, Actualitate
AUTOSTRADA România - Grecia, desemnată „prioritate absolută” la Bruxelles. Drumul va lega Constanța de Marea Egee. Când ar urma să fie gata
Foto: Profimedia images

Visul turiștilor români care iubesc vacanțele în Grecia e pe cale să devină realitate. Dacă până acum călătoriile spre destinațiile de vacanță din țara elenă presupuneau un efort susținut din partea șoferilor, mai ales tranzitul greoi prin Bulgaria, în viitor am putea călătorii direct spre grecia pe autostradă din Constanța.

România, Bulgaria și Grecia vor fi conectate printr-o autostradă și linie feroviară de mare viteză, proiect evaluat la 6 miliarde de euro, care va lega Portul Constanța de Marea Egee, până la orașul Kavala.

Comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a anunțat că axa de transport a fost declarată „prioritate absolută” la Bruxelles, iar acordul de cooperare va fi semnat în luna noiembrie.

Tzitzikostas, a declarat că această axă verticală de transport rutier și feroviar reprezintă „o prioritate absolută pentru Europa” și un „compendiu al programelor europene de infrastructură transfrontalieră”.

Autostrada care va lega România de Grecia, prioritate strategică pentru Europa

Proiectul vizează construirea unei autostrăzi directe de la Constanța până în Grecia, precum și modernizarea liniei feroviare care va uni porturile comerciale din cele trei țări. Conform planului, drumul de mare viteză ar urma să lege Portul Constanța de orașul Kavala, traversând Bulgaria și conectând totodată principalele stațiuni turistice de pe litoralul bulgăresc.

„Am convocat miniștrii de transport din cele trei țări pentru a conveni asupra începerii lucrărilor de modernizare sau de construcție a infrastructurii de-a lungul axei. Acordul de cooperare va include un plan de acțiune concret și un calendar strict, astfel încât fiecare stat să finalizeze tronsoanele ce îi revin”, a declarat Tzitzikostas.

Axa Constanța – Kavala va avea dublu rol strategic, comercial și militar. Noua rută va permite transportul rapid al mărfurilor și al echipamentelor grele pe teritoriul Uniunii Europene, într-un context geopolitic în care mobilitatea militară devine esențială.

Pentru Grecia, proiectul este vital din punct de vedere economic, porturile sale urmând să devină puncte-cheie de acces pentru comerțul către centrul și estul Europei. În același timp, legătura rutieră și feroviară cu Bucureștiul va contribui la dezvoltarea turismului, facilitând deplasările între Salonic și capitalele europene.

Autostrada România – Grecia, estimată la 6 miliarde de euro

Proiectul, estimat la 6 miliarde de euro, va fi finanțat din fonduri europene și resursele naționale ale celor trei țări. În plus, include măsuri pentru creșterea capacității porturilor Constanța și Sulina, construirea de poduri noi peste Dunăre, la Giurgiu–Ruse și în alte puncte, precum și asigurarea navigabilității fluviului Dunărea pe tot parcursul anului.

În paralel, Grecia și Bulgaria lucrează la un proiect feroviar comun care va uni porturile Salonic, Burgas și Varna, consolidând astfel coridorul de transport dintre Marea Egee și Marea Neagră.

Lucrările pentru noua autostradă Constanța–Kavala ar urma să înceapă în următorii doi ani, iar termenul estimat pentru finalizare este de cinci ani de la semnarea acordului.

