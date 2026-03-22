Avarie la rețeaua de gaze din Sector 1: peste 700 de locuințe și firme afectate

O avarie la rețeaua de distribuție a gazelor naturale a afectat, duminică, 22 martie 2026, peste 700 de consumatori casnici și non-casnici din zona Clăbucet, Sector 1, București.

Problema a apărut în timpul lucrărilor de reabilitare a rețelei și a terasamentelor pentru tramvai, realizate de SC PORR CONSTRUCT pe strada Clăbucet, conform News.ro.

”Ca urmare a unor lucrări de reabilitare reţele şi terasamente pentru tramvai realizate, de către firma SC PORR CONSTRUCT, pe strada Clăbucet, din sectorul 1 al municipiului Bucureşti, s-a produs o avarie asupra unor elemente aferente reţelei de distribuţie a gazelor naturale.

Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 22 martie 2026, începând cu ora 06:14”, transmite duminică Distrigaz Sud Reţele.

Reluarea alimentării, estimată în această seară

Au fost afectate locuințele și sediile firmelor de pe străzile Bucegi, Carpați, Clăbucet, Dornei, Parângului, Aviator Popișteanu, Puțul lui Crăciun, Săcele, Scărișoara și Soveja, din Sector 1 al Capitalei.

Personalul Distrigaz Sud se află în teren pentru remedierea avariei, iar reluarea alimentării cu gaze este estimată pentru această seară, în jurul orei 20:00.

Compania avertizează că, după restabilirea alimentării, dacă se simte miros de gaz, locatarii trebuie să aerisească încăperile, să evite orice sursă de scântei sau aparate electrice, să nu folosească electrocasnice și, dacă se poate, să închidă robinetul de alimentare. Pentru orice urgență, clienții pot contacta Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778.

