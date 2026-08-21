Primăria Capitalei anunţă vineri o avarie majoră pe Magistrala Berceni. Conducta principală de termoficare, veche de 60 de ani, s-a fisurat.

Sectorul 4 va fi singurul afectat, timp de 4 zile, din 22 până în 25 de august, în proporţie de 90%, pentru că nu există o soluţie de avarie, relatează Primaria Capitalei.

”Galeria e plină de apă fierbinte! Este avarie majoră pe Magistrala Berceni, unde conducta principală de termoficare, veche de 60 de ani, s-a fisurat acum două zile. Se află la mică distanță de CET Progresul, în intersecția străzilor Stupilor cu Turnu Măgurele. Apa fierbinte, de peste 90 de grade, a inundat galeriile și este nevoie de pompe pentru a o scoate din subteran”, se arată pe pagina de Facebook a Primăriei.

Sectorul 4 rămâne fără apă caldă până pe 25 de august

Primăria a luat măsuri pentru a nu lăsa întreg oraşul fără apă caldă, arătând că alimentarea nu a fost oprită încă de miercuri şi s-au căutat soluţii.

”Alimentarea nu a fost oprită încă de miercuri și s-au căutat soluții. Primarul general Ciprian Ciucu a convocat de urgență Termoenergetica și ELCEN și au stabilit, alături de ingineri și specialiști, cum se intervine pentru a nu fi afectat aproape întreg Bucureștiul.

Astfel, începând de mâine se oprește CET Progresul, pentru a stopa alimentarea cu apă fierbinte și a putea intra muncitorii în galerie. Dar se repornește, în compensație, CET SUD. Acesta ar fi trebuit să intre în revizie tehnică de vară, timp de 21 de zile. În felul acesta, va suplini alimentarea cu apă a Sectoarelor 2 și 3. Acestea nu vor mai fi afectate.

Singurul afectat, în proporție de 90%, pentru că nu există o soluție de avarie, va fi Sectorul 4, timp de patru zile, din 22 până în 25 de august. Pentru Sectoarele 2 și 3 am găsit soluție, vor avea apâ caldă iar 5 și 6 sunt alimentate fără probleme, de la CET Grozăvești”, mai scrie PMB.