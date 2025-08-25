Prima pagină » Actualitate » Avarii în lanț la rețeaua de termoficare. Mai multe zone din București rămân în continuare fără apă CALDĂ

Avarii în lanț la rețeaua de termoficare. Mai multe zone din București rămân în continuare fără apă CALDĂ

Bianca Dogaru
25 aug. 2025, 13:49, Actualitate
Avarii în lanț la rețeaua de termoficare. Mai multe zone din București rămân în continuare fără apă CALDĂ

Locuitorii mai multor zone din Capitală rămân în continuare fără apă caldă și căldură, după ce lucrările de remediere a avariei majore de pe Splaiul Unirii au generat noi probleme în rețeaua de transport a agentului termic. Compania Municipală Termoenergetica anunță apariția unor fisuri secundare și promite intervenții non-stop pentru remediere.

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a transmis că repornirea sistemului după lucrările de echilibrare și intervențiile pentru avaria din zona Splaiul Unirii au provocat solicitări suplimentare asupra infrastructurii vechi.

„În urma lucrărilor de echilibrare a rețelei termice și a intervențiilor complexe necesare remedierii avariei din zona Splaiul Unirii, procesele de presiune și repunere în funcțiune a sistemului au generat solicitări suplimentare asupra infrastructurii existente. Aceste manevre tehnice au dus la apariția de fisuri secundare în mai multe segmente ale conductelor de transport, situație care necesită intervenții imediate și punctuale în toate locațiile identificate.

Echipele CMTEB intervin simultan în toate zonele afectate, iar procesul de reabilitare presupune sectorizarea conductei, reparații punctuale, reumplerea tronsoanelor și verificări de siguranță la fiecare etapă.

„Echipele companiei sunt mobilizate permanent și intervin simultan în toate punctele afectate pentru remedierea completă a acestor defecțiuni. Procesul de reabilitare presupune în unele locuri sectorizarea conductei pentru depistarea exactă a spărturii, realizarea reparațiilor, reumplerea tronsoanelor și nu în ultimul rând, verificări de siguranță la fiecare etapă a procesului.”

Reprezentanții companiei își cer scuze pentru disconfort și dau asigurări că „toate resursele tehnice și umane disponibile sunt concentrate pentru reluarea furnizării agentului termic în condiții de siguranță maximă și în cel mai scurt timp posibil.” CMTEB nu a precizat încă un termen estimativ pentru reluarea completă a serviciului.

Sursa foto: Profimedia

