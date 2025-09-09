Avertisment ANAF cu privire la răspândirea mesajelor FALSE transmise în numele instituției. Ce sfaturi primesc utilizatorii

ANAF trage un semnal de alarmă cu privire la mesajele false trimise utilizatorilor, care par să vină de la instituție. Acestea pot conține informații înșelătoare, cereri nejustificate sau linkuri periculoase care pot aduce prejudicii datelor personale și bancare.

Mesajele false sunt trimise utilizatorilor prin intermediul adresei de e-mail [email protected]. ANAF amintește că singurele canale oficiale prin care comunică sunt Spațiul Privat Virtual (SPV), platforma online securizată a instituției și Poșta Română, cu confirmare de primire.

Instituția subliniază că nu cere niciodată date personale sau financiare prin adrese de e-mail suspecte.