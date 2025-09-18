Avertisment CNA cu privire la un link FALS care imită Google și folosește abuziv imaginea unui post de televiziune

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a emis o alertă de securitate digitală, avertizând publicul asupra unui link periculos care circulă online și care imită serviciile Google. Potrivit instituției, atacul digital folosește imaginea postului Digi24 pentru a induce în eroare utilizatorii și are ca scop furtul de date și propagarea dezinformării.

Linkul fals începe cu secvența „share.google/”, încercând să copieze serviciile oficiale Google (Drive, Docs), dar în realitate redirecționează către domeniul „clarivenesta.space”, complet străin, au transmis specialiștii CNA într-o postare pe Facebook.

„Este un caz clasic de tehnică doppelganger – copierea vizuală a unui brand de încredere pentru a păcăli publicul”, se arată în mesajul instituției.

Pentru a spori credibilitatea, în unele distribuiri a fost folosit abuziv logo-ul Digi24, în încercarea de a sugera că informațiile ar fi legitime. În realitate, conținutul linkului este complet fals, creat cu scopul de a manipula opinia publică și a genera confuzie în legătură cu decizii politice la nivel înalt.

Campaniile de tip „doppelganger”, adică imitarea unor branduri sau platforme legitime, au fost folosite frecvent în ultimii ani în Europa de Est pentru a răspândi știri false sau pentru a derula atacuri cibernetice.

