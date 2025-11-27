Prima pagină » Actualitate » Avertisment pentru românii care stau la bloc. Escrocii trimit facturi FALSE în numele furnizorilor. Banii nu se mai pot recupera

Mihai Tănase
27 nov. 2025, 11:00, Actualitate
Foto: Profimedia images

Asociațiile de Proprietari și locatarii de la bloc sunt vizați de un val nou de fraude cibernetice. Mai nou, escrocii trimit facturi false care par să provină de la furnizori de energie, apă, gaze sau internet, însoțite de mesaje alarmante despre „restanțe”, „regularizări urgente” sau riscul imediat de deconectare.

Românii care locuiesc la bloc sunt din nou ținta unei metode tot mai sofisticate de fraudă. Escrocii trimit facturi false prin e-mail, SMS sau WhatsApp, folosind logo-uri perfect copiate, formulări oficiale și linkuri către pagini de plată create special pentru furt de date, scrie BZI.ro.

Atacatorii cibernetici folosesc mesaje menite să creeze panică și presiune, precum „Plătiți în 24 de ore sau veți fi deconectați”, pentru a forța efectuarea rapidă a plăților.

„Atacatorii cibernetici pot trimite notificări privind „restanțe”, „regularizări urgente” sau „facturi neplătite”, în numele unor furnizori de energie, apă, gaze sau internet includ linkuri către pagini de plată false, unde solicită reintroducerea datelor cardului sau coduri primite prin SMS”, au transmis specialiștii în securitate cibernetică.

Scopul escrocilor este clar, acela de a primis acces la datele bancare ale victimelor, ulterior acestea fiind golite de bani.

Ce trebuie să facă românii care primesc facturi suspecte

În cazul în care primiți astfel de mesaje pe linkuri venite pe WhatsApp, e-mail sau SMS, NU plătiți nimic! Intrați direct pe platforma furnizorului pentru a verifica situația reală.

De asemenea, textele care impun plata într-un timp scurt, sub amenințarea deconectării, sunt un semnal clar de fraudă. Ignorați-le sau blocați aceste contacte.

Totodată, Verificați atent domeniul site-ului. Orice literă inversată, extensie dubioasă sau secvență suspectă indică un site fals. Mai mult, NU introduceți niciodată datele bancare pe linkuri primite. Escrocii urmăresc în special date de card și acces la conturile Asociațiilor de Proprietari și semnalați orice tentativă de fraudă către furnizor sau către autorități. Raportarea rapidă poate preveni alte victime.

Băncile trag un semnal de alarmă în privința fraudelor online. Practic, odată ce banii au fost transferați în conturile frauduloase, șansele de recuperare sunt minime, deoarece fondurile sunt mutate imediat în conturi externe.

