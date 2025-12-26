Avertismentul noului ministru al Economiei, Irineu Darău: „Dacă aș spune că anul viitor va fi unul ușor, aș minți”

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a transmis un mesaj direct despre ce îi așteaptă pe români anul viitor. Ministrul a spus clar că nu vrea să creeze așteptări false și că perioada următoare va fi dificilă.

Potrivit acestuia, 2026 va fi în continuare un an greu din punct de vedere economic iar oamenii nu trebuie să se aștepte la schimbări rapide în nivelul de trai.

„Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți. Anul următor va fi în continuare greu. Cred totuși că, undeva pe parcursul anului, se vor găsi resurse să se îmbunătățească individual, măcar câte ceva. Și eu personal îmi doresc, poate cu niște măsuri mici să găsesc soluții pentru a îmbunătăți puțin viața antreprenorilor. Dar cred că anul viitor este anul de calibrare care să ne aștearnă, dacă vreți, o foaie albă și curată pentru 2027. Cred că aceasta este misiunea guvernului, maxim la sfârșitul lui 2026 să se termine perioada grea și să punem cărămizile viitoarei dezvoltări. Nu e ușor,” a declarat Darău.

Totuși, acesta crede că pe parcursul anului pot apărea mici îmbunătățiri pentru oameni și pentru firme. În opinia sa, 2026 este un an de pregătire pentru o perioadă bună care ar putea să înceapă abia din 2027.

