Încep procedurile de demolare pentru blocul afectat din Rahova care a explodat vineri dimineața. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că Primăria va contracta o firmă specializată în demolări.

Primarul Capitalei spune că începând de mâine vor începe demersurile pentru demolarea blocului din cartierul Rahova afectat de explozie. „Începând de mâine, noi contractăm o firmă specializată pentru că nu avem firma noastră proprie cu care să facem o astfel de lucrare.” Bujduveau a menționat și că au avut loc intervenții la fața locului pentru stabiliza zona și pentru a curăța rămășițele care au rămas în urma deflagrației. Acesta a spus că etajele superioare ale imobilului trebuie înlăturate pentru a evita riscul unei prăbușiri integrale a clădirii.

„În perioada următoare ne pregătim pentru a pune în siguranță imobilul. Cel mai important este ca acea zonă să nu mai fie un risc pentru viitor. Liceul de lângă va trebui să fie refăcut cât mai repede, pentru ca acei copii să se poată întoarce înapoi la studii.”, a declarat Stelian Bujduveanu pentru Antena 3.

Bujduveanu a declarat că va vorbi despre situația Liceului Bolintineanu cu primarul Sectorului 5 pentru ca elevii să revină în bănci în cel mai scurt timp posibil. De asemena, un raport al Inspectoratului de Stat în Construcții arată că imobilul afectat de explozie prezintă un risc ridicat pentru utilizatori. Blocul nu mai îndeplinește cerința de „rezistență mecanică și stabilitate”, motiv pentru care nu mai poate fi utilizat până la finalizarea cercetărilor.

