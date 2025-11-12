Avertismentul unei asistente, după măsurile Guvernului Bolojan: „Ambulanța este în pericol. Calitatea acestui serviciu nu va mai fi aceeași”

Mii de sindicaliști ai Blocului Național Sindical au protestat, miercuri, în București, împotriva măsurilor de austeritate și a politicilor economice care, spun ei, „sărăcesc populația”. Printre ei au fost și angajații Serviciului de Ambulanță, afectați de măsurile Guvernului Bolojan.

„Urmează să ni se taie sporuri. Sperăm din tot sufletul să nu se ajungă în acel punct, pentru că personalul va fi extrem, extrem de revoltat. Deocamdată protestăm, vedem mai departe (…) există un pericol. Calitatea serviciilor nu va mai fi aceeași”, a precizat pentru Gândul una dintre asistentele care lucrează la Serviciul de Ambulanță.

Protestatarii spun că nivelul de trai din România a scăzut foarte mult.

„Protestăm împotriva programului de măsuri fiscale inițiat de acest Guvern iresponsabil. Este inadmisibil să fie atât de mult taxată munca în România. Nivelul de trai din România este cu mult sub ceea ce poate oferi această țară. Este prea mare taxa pe muncă în România. Cheltuielile au crescut enorm”, mai spune unul dintre protestatarii aflați miercuri în fața Guvernului.

Protest masiv în Capitală. Sindicaliștii au ieșit în stradă împotriva măsurilor de austeritate

Mii de oameni s-au strâns miercuri în Piața Victoriei pentru a-și striga nemulțumirile.

Blocul Național Sindical organizează, miercuri, 12 noiembrie, un protest amplu în Capitală, pentru a cere Guvernului oprirea măsurilor de austeritate.

„Este momentul să reacționăm uniți împotriva scăderii puterii de cumpărare și a politicilor anti-salariați promovate de guvernanți. Lucrătorii sunt din nou sacrificații de serviciu deși muncim mai mult, suntem tot mai săraci! Sărăcirea populației a devenit politică de stat”, se arată în comunicatul transmis de BNS.

Principalele revendicări ale sindicaliștilor:

„Stoparea politicilor care alimentează inflația”

Sindicaliștii atrag atenția că liberalizarea prețurilor la energie și creșterea TVA au dus la o inflație anuală de 9,9%, mai mare decât în anul de criză 2010.

