Prima pagină » Actualitate » Avertismentul unei asistente, după măsurile Guvernului Bolojan: „Ambulanța este în pericol. Calitatea acestui serviciu nu va mai fi aceeași”

Avertismentul unei asistente, după măsurile Guvernului Bolojan: „Ambulanța este în pericol. Calitatea acestui serviciu nu va mai fi aceeași”

Nicolae Oprea
12 nov. 2025, 15:21, Actualitate
Galerie Foto 10

Mii de sindicaliști ai Blocului Național Sindical au protestat, miercuri, în București, împotriva măsurilor de austeritate și a politicilor economice care, spun ei, „sărăcesc populația”. Printre ei au fost și angajații Serviciului de Ambulanță, afectați de măsurile Guvernului Bolojan.

Vezi galeria foto
10 poze

„Urmează să ni se taie sporuri. Sperăm din tot sufletul să nu se ajungă în acel punct, pentru că personalul va fi extrem, extrem de revoltat. Deocamdată protestăm, vedem mai departe (…) există un pericol. Calitatea serviciilor nu va mai fi aceeași”, a precizat pentru Gândul una dintre asistentele care lucrează la Serviciul de Ambulanță.

Protestatarii spun că nivelul de trai din România a scăzut foarte mult.

„Protestăm împotriva programului de măsuri fiscale inițiat de acest Guvern iresponsabil. Este inadmisibil să fie atât de mult taxată munca în România. Nivelul de trai din România este cu mult sub ceea ce poate oferi această țară. Este prea mare taxa pe muncă în România. Cheltuielile au crescut enorm”, mai spune unul dintre protestatarii aflați miercuri în fața Guvernului.

Protest masiv în Capitală. Sindicaliștii au ieșit în stradă împotriva măsurilor de austeritate

Mii de oameni s-au strâns miercuri în Piața Victoriei pentru a-și striga nemulțumirile.

Blocul Național Sindical organizează, miercuri, 12 noiembrie, un protest amplu în Capitală, pentru a cere Guvernului oprirea măsurilor de austeritate.

„Este momentul să reacționăm uniți împotriva scăderii puterii de cumpărare și a politicilor anti-salariați promovate de guvernanți. Lucrătorii sunt din nou sacrificații de serviciu deși muncim mai mult, suntem tot mai săraci! Sărăcirea populației a devenit politică de stat”, se arată în comunicatul transmis de BNS.

Principalele revendicări ale sindicaliștilor:

„Stoparea politicilor care alimentează inflația”

Sindicaliștii atrag atenția că liberalizarea prețurilor la energie și creșterea TVA au dus la o inflație anuală de 9,9%, mai mare decât în anul de criză 2010.

Citește AICI care sunt revendicările sindicaliștilor.

Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât propunea Guvernul, iar reforma să se aplice mai târziu
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Traduceri autorizate in si din limba engleza – cand sunt necesare si de ce conteaza calitatea? (P)
ECONOMIE Veștile proaste nu se mai termină. BNR spune că inflația nu scade, ci crește
15:47
Veștile proaste nu se mai termină. BNR spune că inflația nu scade, ci crește
EXCLUSIV Numire politică la TVR. Vlad Pufu, fost senator PNL, în cărți pentru șefia Televiziunii Publice. Parlamentul declanșează procedura de schimbare a șefilor SRTV, SRR și AEP
15:45
Numire politică la TVR. Vlad Pufu, fost senator PNL, în cărți pentru șefia Televiziunii Publice. Parlamentul declanșează procedura de schimbare a șefilor SRTV, SRR și AEP
VIDEO Victor Ponta, despre proiectul Dăruiește viața: Au făcut o clădire, nu un spital/Totul este o POVESTE
15:39
Victor Ponta, despre proiectul Dăruiește viața: Au făcut o clădire, nu un spital/Totul este o POVESTE
ACTUALITATE Alexandru Chiriță (Electrica), la Europa Connect – Energy Now: Nu putem câștiga cursa energetică dacă nu tragem toți în aceeași direcție
15:38
Alexandru Chiriță (Electrica), la Europa Connect – Energy Now: Nu putem câștiga cursa energetică dacă nu tragem toți în aceeași direcție
EXTERNE Japonia a închis un aeroport din cauza unei ursoaice. Animalul a fost văzut în timpul îmbarcării
15:37
Japonia a închis un aeroport din cauza unei ursoaice. Animalul a fost văzut în timpul îmbarcării
EXTERNE Primul robot umanoid cu AI al Rusiei se face de rușine. S-a prăbușit pe scenă, chiar în timp ce era prezentat
15:20
Primul robot umanoid cu AI al Rusiei se face de rușine. S-a prăbușit pe scenă, chiar în timp ce era prezentat