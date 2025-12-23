Prima pagină » Actualitate » Avocații din România, revoltați de austeritatea Bolojan: „Guvernul împinge justiția spre blocaj total prin atac direct la dreptul la apărare”

Avocații din România, revoltați de austeritatea Bolojan: „Guvernul împinge justiția spre blocaj total prin atac direct la dreptul la apărare”

23 dec. 2025, 14:16, Actualitate
Avocații din România, revoltați de austeritatea Bolojan: „Guvernul împinge justiția spre blocaj total prin atac direct la dreptul la apărare”

Avocații din România fac front comun împotriva intenției Guvernului de a elimina din Legea nr. 51/1995 mecanismul de indexare anuală a onorariilor din oficiu. Astfel, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) anunță că se opune categoric inițiativei. Breasla avocaților apreciază că intenția Guvernului lovește simultan accesul cetățenilor la actul de justiție, dar și fundamentele statului de drept.

Într-un amplu mesaj postat pe contul său de socializare, UNBR critică decizia Executivului de a înlocui mecanismul de indexare anuală a onorariilor din oficiu cu ceea ce consideră „o formulă discreționară, condiționată de „fondurile aprobate cu această destinație”, discutată în ședința de Guvern din 23 decembrie 2025.

UNBR: Măsura lovește accesul cetățenilor la justiție și statul de drept

Propunerea de modificare a art. 84 din Legea nr. 51/1995, potrivit căreia onorariile din oficiu ar putea fi indexate doar prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa Ministerului Justiției, după aprobarea legii bugetare și exclusiv în limita fondurilor alocate, elimină orice garanție de predictibilitate și transformă o obligație legală a statului într-o decizie politică arbitrară.

ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAXFOTO

Această măsură lovește simultan în accesul cetățenilor la justiție și în instituția fundamentală a apărării într-un stat de drept. UNBR a avertizat în mod repetat asupra subfinanțării cronice a justiției și asupra consecințelor sale sistemice. În loc să corecteze aceste disfuncții, Guvernul alege să le adâncească, atacând chiar mecanismul care asigură funcționarea minimă a apărării din oficiu.

Eliminarea indexării automate, în condițiile unei inflații reale și constante, echivalează cu subfinanțarea deliberată a apărării și cu transferarea costului funcționării justiției pe umerii avocaților. Mai grav, întârzierile repetate, de luni de zile, la plata onorariilor din oficiu au devenit o realitate curentă. Aceste întârzieri nu sunt simple disfuncționalități administrative; ele arată felul în care statul își tratează cetățenii și drepturile lor fundamentale. Un stat care nu plătește apărarea din oficiu transmite, implicit, că dreptul la apărare este secundar, negociabil și dispensabil, se arată în comunicatul UNBR.

Efectul Bolojan: demotivarea avocaților de a prelua cauze din oficiu

În continuarea mesajului său, Uniunea enumeră efectele previzibile ale deciziei Guvernului Bolojan, criticând lipsa consultării acestui organism care reprezintă interesele avocaților.

Efectele acestui demers sunt previzibile și grave: demotivarea masivă a avocaților de a prelua cauze din oficiu; blocaje procedurale, accentuarea dezechilibrului dintre acuzare și apărare, într-un sistem deja fragil; amânări și întârzieri sistemice în instanțe, toate acestea cu impact direct asupra cetățenilor.

Este inadmisibil ca, într-un context în care justiția este deja supusă presiunilor politice, publice și bugetare, soluția Guvernului să fie slăbirea deliberată a apărării – ultima linie de protecție a cetățeanului în fața forței coercitive a statului.

Onorariile pentru oficii nu sunt un „beneficiu” acordat avocaților, ci instrumentul prin care statul își îndeplinește obligația constituțională și convențională de a garanta dreptul efectiv la apărare. Un stat care acceptă umilirea apărării prin neplată și funcționarea justiției pe datorie își asumă conștient erodarea propriilor fundamente democratice.

Lipsa consultării Uniunea Națională a Barourilor din România în elaborarea acestei propuneri ridică o problemă serioasă de loialitate instituțională și de respect față de mecanismele dialogului democratic.

În finalul mesajului său, UNBR solicită retragerea imediată a propunerii și reafirmă, fără echivoc, că dreptul la apărare nu este negociabil, nu este ajustabil contabil și nu poate fi sacrificat în numele unei austerități bugetare prost înțelese.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Avocații din România reacționează în SCANDALUL Gheorghiu și se poziționează de partea CSM: „Linșajul mediatic și apelul la «justiția populară» sunt periculoase pentru noi toți”

UNBR solicită retragerea proiectului de majorare a CASS pentru profesiile independente:”Propunerea este periculoasă pentru echilibrul fiscal”

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE A furat tacâmuri de argint în valoare de 40.000 de euro de la Palatul Élysée, iar apoi a vrut să le vândă online. Pe cine bănuiesc polițiștii francezi
14:19
A furat tacâmuri de argint în valoare de 40.000 de euro de la Palatul Élysée, iar apoi a vrut să le vândă online. Pe cine bănuiesc polițiștii francezi
FLASH NEWS Legea pensiilor private a fost adoptată în Parlament. Principalele modificări aduse la limitarea retragerii banilor din fondurile private de pensii
13:24
Legea pensiilor private a fost adoptată în Parlament. Principalele modificări aduse la limitarea retragerii banilor din fondurile private de pensii
Mediafax
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Mălina Guler S-A SINUCIS?! Mesajul prin care și-a anunțat dispariția a fost făcut public abia acum
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Adevarul
Decizie disperată: Antena 1 își vrea banii înapoi, după ce a plătit o avere pentru difuzarea Cupei Mondiale. Alt post TV ar urma să transmită o parte din meciuri
Mediafax
Accident produs la nici două ore de la deschiderea Autostrăzii Moldovei: două persoane rănite
Click
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
Digi24
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de război „clasa Trump”, mai mari și mai puternice
Cancan.ro
Oana Mizil a fugit din țară cu fetița! Unde se ascunde acum fosta iubită a lui Marian Vanghelie
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Kurt Cobain, viața unui om prins între sensibilitate, faimă și autodistrugere. „Vreau să cred în Dumnezeu. Vreau să mă iubesc. Dar sunt blocat în acest paradox nenorocit”
EXCLUSIV Imagini din Piața Obor, kilometrul zero al comerțului agroalimentar românesc. Oamenii stau cu zecile de minute la cozi, cu geamantane pe care să le umple cu carne și brânzeturi. Totul pe acordurile colindătorilor
13:56
Imagini din Piața Obor, kilometrul zero al comerțului agroalimentar românesc. Oamenii stau cu zecile de minute la cozi, cu geamantane pe care să le umple cu carne și brânzeturi. Totul pe acordurile colindătorilor
ULTIMA ORĂ Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei înainte de Crăciun. Sute de drone și zeci de rachete. Un copil de patru ani, printre morți
13:28
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei înainte de Crăciun. Sute de drone și zeci de rachete. Un copil de patru ani, printre morți
FLASH NEWS Deputații își fac un cadou de Crăciun: Sporurile și indemnizațiile cresc cu 28%
13:12
Deputații își fac un cadou de Crăciun: Sporurile și indemnizațiile cresc cu 28%
SPORT U BT Cluj, victorie după victorie în Liga Adriatică la baschet masculin
12:46
U BT Cluj, victorie după victorie în Liga Adriatică la baschet masculin
EXCLUSIV Cine a luat decizia executării soților Ceaușescu? Lavinia Betea: „Însuși Gorbaciov se arată oripilat, aceasta nu avea cum să fie o decizie sovietică”
12:18
Cine a luat decizia executării soților Ceaușescu? Lavinia Betea: „Însuși Gorbaciov se arată oripilat, aceasta nu avea cum să fie o decizie sovietică”
EXTERNE 8000 de candidați pentru 187 de posturi la un singur examen, ținut pe o pistă de aterizare pentru avioane, în India
12:12
8000 de candidați pentru 187 de posturi la un singur examen, ținut pe o pistă de aterizare pentru avioane, în India

Cele mai noi