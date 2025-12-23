Prima pagină » Știri politice » Bolojan face „un grup de lucru” la Guvern pentru modificarea legilor justiției

Bolojan face „un grup de lucru” la Guvern pentru modificarea legilor justiției

Olga Borșcevschi
23 dec. 2025, 06:00, Știri politice
Bolojan face „un grup de lucru” la Guvern pentru modificarea legilor justiției

Premierul ilie Bolojan face, astăzi, un grup de lucru la Guvern cu mai mulți membrii au coaliției pentru a vedea ce modificări legislative ar putea fi aduse pentru legile justiției. Întâlnirea vine în contextul scandalului izbucnit în justiție, în care o parte dintre magistrați acuză presiuni pentru soluționarea unor dosare, iar o altă parte acuză că se încearcă un atac la Justiție.

„Avem o primă întâlnire a acestui grup de lucru, să vedem care sunt aspectele legislative, care sunt aspectele de administrare care ar putea să ţină de Guvern. Dacă constatăm că există anumite modificări care ar putea fi făcute, care se constată, îmbunătăţim lucrurile cu semnalele care ne vin din interior şi sunt susţinute de coaliţie, deci de lumea politică. Vor fi supuse analizei coaliţiei”, a declarat, ieri, premierul Bolojan.

Întâlnirea are loc astăzi la ora 10:00, la Palatul Victoria.

Președintele  Nicușor Dan a avut, ieri, un maraton de audieri cu magistrații.

La întâlnirea de ieri au participat Daniel Ungureanu – procuror la Parchetul pe lângă Curtea de Apel Ploiești, Liviu Cîrneciu – judecător la Tribunalul Covasna, Laura Deriuș – procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, Mihai Cătălin Constantin – judecător la Curtea de Apel Ploiești, Dragoș Călin – judecător la Curtea de Apel București și președinte al Asociației Forumul Judecătorilor, Bogdan Pîrlog – procuror militar, Alinel Bodnar – judecător la Tribunalul București și secretar general al Asociației Forumul Judecătorilor, Andrei Soare – judecător la Tribunalul Brașov; Marius Cătălin Vartic – fost procuror DNA (pensionat), Alexandru Oancea – procuror Judecătoria Gherla (eliberat din funcție prin demisie), Cristian Anghel – fost procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și DNA.

După mai multe ore de dezbateri, Nicușor Dan a anunțat că a fost vorba de o discuție utilă și a subliniat că „o să aibă spațiu în același condiții oameni care s-au simțit vizați” de ce au spus magistrații prezenți la această întrevedere.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore

Nicușor Dan a discutat timp de cinci ore cu magistrații, în spatele ușilor închise. Ce urmează în scandalul justiției

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Bolojan, atac voalat la PSD și Grindeanu: „Eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă”
20:48
Bolojan, atac voalat la PSD și Grindeanu: „Eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă”
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației
20:43
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației
FLASH NEWS Bolojan mulțumește românilor pentru măsurile care i-au sărăcit: „A fost un an greu”
19:31
Bolojan mulțumește românilor pentru măsurile care i-au sărăcit: „A fost un an greu”
REACȚIE Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan
18:03
Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan
POLITICĂ Cătălin Predoiu, în fața moțiunii simple în Parlament: „România, cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale”
17:25
Cătălin Predoiu, în fața moțiunii simple în Parlament: „România, cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale”
POLITICĂ Prima reacție a ministrului Justiției după moțiune: Orice analiză rațională asupra justiției să plece de la date și fapte concrete
16:56
Prima reacție a ministrului Justiției după moțiune: Orice analiză rațională asupra justiției să plece de la date și fapte concrete
Mediafax
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Diana și George, cei doi soți morți în accidentul din Bacău, și-au presimțit sfârșitul: 'I-am întrebat ce fac de sărbători și...' 😢
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Adevarul
Judecătorul care a desființat decizia CCR de anulare a alegerilor din 2024, prezent la discuțiile cu Nicușor Dan. Ce a propus la Cotroceni
Mediafax
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie, dar și o condiție pusă de premier
Click
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. 'Eu făceam plângere la compania aeriană'
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Care sunt cele trei culori prin care devenim instant mai atractivi în ochii celorlalți?
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.398. Ce urmărește Rusia prin atacurile asupra Odesei și de ce este România implicată indirect
07:36
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.398. Ce urmărește Rusia prin atacurile asupra Odesei și de ce este România implicată indirect
ACTUALITATE 23 Decembrie, calendarul zilei: Se încheie prima călătorie în jurul Pământului efectuată de o navă românească/ Moare Mihail Kalașnikov
07:15
23 Decembrie, calendarul zilei: Se încheie prima călătorie în jurul Pământului efectuată de o navă românească/ Moare Mihail Kalașnikov
SPORT Gică Craioveanu a făcut calculele pentru TITLU și surprinde. Cine nu prinde podiumul
06:10
Gică Craioveanu a făcut calculele pentru TITLU și surprinde. Cine nu prinde podiumul
FLASH NEWS Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
06:00
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
SPORT Universitatea Craiova e pe primul loc în Superliga, după ce a învins cu 5-0 pe FK Csikszereda
05:49
Universitatea Craiova e pe primul loc în Superliga, după ce a învins cu 5-0 pe FK Csikszereda
EXCLUSIV Cumnatul manelistului Tzancă Uraganu, dat în urmărire internațională de Curtea Supremă din Irlanda. Bărbatul a fost prins în România și va fi extrădat
05:00
Cumnatul manelistului Tzancă Uraganu, dat în urmărire internațională de Curtea Supremă din Irlanda. Bărbatul a fost prins în România și va fi extrădat

Cele mai noi