Premierul ilie Bolojan face, astăzi, un grup de lucru la Guvern cu mai mulți membrii au coaliției pentru a vedea ce modificări legislative ar putea fi aduse pentru legile justiției. Întâlnirea vine în contextul scandalului izbucnit în justiție, în care o parte dintre magistrați acuză presiuni pentru soluționarea unor dosare, iar o altă parte acuză că se încearcă un atac la Justiție.

„Avem o primă întâlnire a acestui grup de lucru, să vedem care sunt aspectele legislative, care sunt aspectele de administrare care ar putea să ţină de Guvern. Dacă constatăm că există anumite modificări care ar putea fi făcute, care se constată, îmbunătăţim lucrurile cu semnalele care ne vin din interior şi sunt susţinute de coaliţie, deci de lumea politică. Vor fi supuse analizei coaliţiei”, a declarat, ieri, premierul Bolojan.

Întâlnirea are loc astăzi la ora 10:00, la Palatul Victoria.

Președintele Nicușor Dan a avut, ieri, un maraton de audieri cu magistrații.

La întâlnirea de ieri au participat Daniel Ungureanu – procuror la Parchetul pe lângă Curtea de Apel Ploiești, Liviu Cîrneciu – judecător la Tribunalul Covasna, Laura Deriuș – procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, Mihai Cătălin Constantin – judecător la Curtea de Apel Ploiești, Dragoș Călin – judecător la Curtea de Apel București și președinte al Asociației Forumul Judecătorilor, Bogdan Pîrlog – procuror militar, Alinel Bodnar – judecător la Tribunalul București și secretar general al Asociației Forumul Judecătorilor, Andrei Soare – judecător la Tribunalul Brașov; Marius Cătălin Vartic – fost procuror DNA (pensionat), Alexandru Oancea – procuror Judecătoria Gherla (eliberat din funcție prin demisie), Cristian Anghel – fost procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și DNA.

După mai multe ore de dezbateri, Nicușor Dan a anunțat că a fost vorba de o discuție utilă și a subliniat că „o să aibă spațiu în același condiții oameni care s-au simțit vizați” de ce au spus magistrații prezenți la această întrevedere.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Surse: Ce a vorbit Nicușor Dan cu magistrații timp de cinci ore

Nicușor Dan a discutat timp de cinci ore cu magistrații, în spatele ușilor închise. Ce urmează în scandalul justiției