Avram Iancu, înotătorul român în ape deschise, a reușit să străbată înot Canalul Mânecii, în stilul bras în 24 de ore și 46 de minute.

Sportivul este primul român din istorie care traversează Canalul Mânecii în stil bras. Prin această reușită, Avram Iancu a intrat într-un grup extrem de restrâns de înotători la nivel mondial.

Traversarea a fost una extrem de dificilă. Sportivul spune că a suportat timp de aproape 25 de ore dureri fizice intense și un efort psihologic considerabil.

”Am reușit! Deși am reușit, aș vrea să știți că puterea mea nu este un merit al meu, ci este darul lui Dumnezeu. După 24 de ore și 46 de minute de dureri fizice aproape insuportabile și chinuri psihologice, prefațate, fără să vreau, de fotografia precedentă, în care scrie „No pain, no gain”, am atins țărmul Franței, după ce am parcurs un traseu epic. A fost cel mai greu înot al carierei mele”, a subliniat sportivul.

Avram Iancu: ”Am intrat într-un select top 10 mondial”

Prin traversarea Canalului Mânecii în stilul bras, Avram Iancu îşi poate trece în palmares mai multe performanţe: de la aceea de a fi primul român care reuşeşte acest lucru, până la faptul că se numără între primii zece bărbaţi, din lume, care au terminat victorioşi această provocare.

”Deocamdată mă rezum la aceste cuvinte, urmând ca ulterior să revin cu detalii, dar nu înainte de a vă reaminti dimensiunile acestei performanțe istorice:

1. Primul român ever care a traversat înot Canalul Mânecii în stilul bras, constituind o premieră națională absolută.

2. Am intrat într-un select top 10 mondial, devenind al zecelea bărbat din istorie care traversează înot Canalul Mânecii în acest fel, punând capăt unei „secete” de 11 ani în ceea ce privește această performanță.

3. Hat-trick în Canalul Mânecii:

2016– crawl

2024– crawl

2026– bras”, a scris Avram Iancu pe pagina sa de Facebook.

Înotătorul Avram Iancu a reuşit, luni, să traverseze înot, în stilul bras, Canalul Mânecii, el devenind astfel primul român care îşi trece în palmares o asemenea performanţă şi cel de-al 13-lea înotător din lume înscris pe lista sportivilor, zece bărbaţi şi trei femei, care au încheiat, cu succes, o astfel de provocare.