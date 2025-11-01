Prima pagină » Actualitate » Azi sunt Moşii de toamnă 2025. Ce trebuie să pui în pachetele de pomană

Azi sunt Moşii de toamnă 2025. Ce trebuie să pui în pachetele de pomană

01 nov. 2025, 08:04, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Azi, 1 noiembrie 2025, sunt Moșii de toamnă, potrivit calendarului orodox. Ziua aceasta este dedicată pomenirii celor adormiți și mai este cunoscută sub denumirea populară de Sâmbăta Morților.

Moșii de toamnă 2025 este ultima mare sărbătoare de pomenire a celor adormiți din cursul anului bisericesc. Ziua nu are o data fixă de celebrare, fiind marcată, conform tradiției ortodoxe, în prima săptămână din luna noiembrie.

În calendarul ortodox, Moșii de toamnă se țin înainte de începerea Postului Crăciunului, de regulă în prima sâmbătă din luna noiembrie sau în ultima sâmbătă din luna octombrie. Sâmbăta Morților este o zi de amintire și de rugăciune pentru cei plecați dintre noi. De asemenea, aceasta este o zi de reculegere și de rugăciune, de milostenie și de comuniune, precum și un prilej de reflecție asupra legăturii dintre viață și moarte, dintre prezent și trecut.

Ce trebuie să dai de pomană de Moşii de toamnă 2025

Se duc la biserică într-un coș, pentru a fi sfințite în cadrul slujbei de pomenire următoarele:

  • o farfurie cu colivă și păhărele mici cu colivă, pentru împărțit
  • o sticlă cu vin
  • prescuri sau un colac împletit
  • lumânări (una de pus în gura sticlei cu vin, câte una pentru fiecare farfurie și păhărel cu colivă și câte una pentru fiecare prescură sau colac)
  • pachete cu alimente (legume, fructe, dulciuri, mâncare gătită în general se împart alimentele preferate ale persoanei decedate)

Pentru preot, ai nevoie de:

  • tămâie
  • cărbuni
  • prosop
  • două lumânări (una se odată cu pomelnicul, înainte de slujbă, iar cealaltă împreună cu prosopul, la citirea pomelnicelor)

După slujbă, păhărelele cu colivă și pachetele cu alimente se împart.

În trecut, oamenii dădeau de pomană colaci și grâu fiert cu lapte, unt sau brânză. Se credea moșii se hrănesc din aburii proveniți de la fierturi, motiv pentru care cel puțin un fel de mâncare trebuia să fie fierbinte.

