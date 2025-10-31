Prima pagină » Actualitate » Moșii de toamnă, 1 noiembrie 2025. Tradiții și superstiții: ce nu ai voie să faci în această zi

31 oct. 2025, 17:23, Actualitate
Moșii de toamnă pică în 2025, sâmbătă, 1 noiembrie. Această zi de pomenire a morților mai este cunoscută și ca Moșii de Sfântul Dumitru. În sâmbăta morților, fiecare colivă, lumânare aprinsă și pomană înseamnă o rază de lumină trimisă către sufletul celui adormit.

Moșii de toamnă 2025 este una dintre cele mai importante zile pomenire a celor adormiți din calendarul ortodox. Este o zi de mare încărcătură spiritual, dedicată rugăciunii, milosteniei și amintirii celor morți. Creștinii pregătesc din timp colivă, colaci și bucate calde pentru sufletele celor dragi.

Biserica Ortodoxă a rânduit ca Moșii de toamnă să fie prăznuiți în prima sâmbătă din luna noiembreie, între Sfântul Dumitru (26 octombrie) și Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril (8 noiembrie).

În 2025, sărbătoarea are loc la data de 1 noiembrie, această zi fiind cunoscută și ca Sâmbăta Morților sau Moșii de Sfântul Dumitru. Ziua este închinată celor adormiți, iar credincioșii cred că sufletele lor se întorc printre cei vii pentru a primi rugăciuni și daruri de pomană.

Potrivit tradiției, există anumite lucruri care nu se fac în această zi, pentru ca pomenirea să fie primită și pacea sufletelor să nu fie tulburată. În primul rând, nu se spală, nu se coase și nu se face curat în case. Ziua de Moși este dedicată rugăciunii și odihnei sufletului, nu treburilor gospodărești.

De asemenea, nimeni nu trebuie să se certe și nu se vorbește de rău. Se spune că în această zi porțile cerului se deschid, iar sufletele celor plecați aud cuvintele celor vii.

În plus, nu se aruncă pâinea și nu se varsă vinul. Orice aliment sau băutură care se oferă astăzi trebuie respectat, căci se crede că moșii se hrănesc cu aburul bucatelor calde. Nu în ultimul rând, nu se dau de pomană lucruri necurate. Nu se dă de pomană țigări, alcool tare sau bani murdari. Se oferă, în schimb, alimente gătite, colivă, vin, fructi, colaci, plăcinte și prăjituri, cu un gând bun și rugăciune.

În dimineața Moșilor de toamnă, credincioșii merg la biserică cu colivă, colaci, vin roșu, lumânări și prescuri, care sunt sfințite de preot la Sfânta Liturghie. După slujbă, se face parastasul pentru cei adormiți, iar credincioșii impart pachete cu bucate calde și dulciuri pentru sufletele celor plecați.

