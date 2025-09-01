BADANTĂ de 50 de ani, din Italia, acuzată că a furat un seif de la bătrânul pe care îl îngrijea

O femeie în vârstă de 50 de ani, din localitatea Sulmona, în provincia L’Aquila (regiunea Abruzzo), Italia, este anchetată de procurori fiind acuzată că a furat un seif.

Ea lucra ca badantă în casa unui bătrân de 91 de ani, din Pettorano sul Gizio.

Percheziții acasă la îngrijitoare

Nonagenarul a reclamat Poliției faptul că badanta ar fi profitat de situația sa vulnerabilă și de relația de încredere creată. Femeia este acuzată că a furat seiful cu totul la gândul că în interior s-ar afla bani sau bijuterii. Spre surprinderea ei, depozitul era gol, însă bătrânul tot a decis să formuleze o plângere penală.

În baza sesizării, autoritățile au efectuat o percheziție la adresa femeii din Sulmona, dar nu au descoperit bunuri care să fie legate de dispariția seifului.

Îngrijitoarea, care nu mai lucra ca îngrijitoare la domiciliu încă din luna aprilie, respinge acuzațiile și susține că dosarul deschis pe numele său nu are fundament.

Parchetul a transmis că cercetările continuă pentru a clarifica împrejurările dispariției și pentru a stabili dacă femeia are sau nu vreo implicare directă în acest caz.

