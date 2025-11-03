Prima pagină » Actualitate » Badantă din Italia, amenințată de fiul bătrânei pe care o îngrijea: „Dacă nu te întorci cu mine, îți omor copiii”

Badantă din Italia, amenințată de fiul bătrânei pe care o îngrijea: „Dacă nu te întorci cu mine, îți omor copiii"

03 nov. 2025
Badantă din Italia, amenințată de fiul bătrânei pe care o îngrijea: „Dacă nu te întorci cu mine, îți omor copiii”
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Un bărbat Italian în vârstă de 44 de ani din Alba, regiunea Piemont, a fost condamnat la 8 ani de pușcărie de Tribunalul din Asti pentru violență agravată și împiedicarea înfăptuirii justiției.

Conform anchetatorilor, bărbatul, pe nume Joseph Borgogno, ar fi agresat-o în mod repetat pe îngrijitoarea mamei lui, cu care avusese anterior o relație afectivă și ar fi încercat apoi să o constrângă să își schimbe declarațiile.

Ancheta a indicat că, după ce relația dintre cei doi s-a încheiat, îngrijitoarea și-a retras consimțământul pentru orice relații de natură sexuală, dar fostul partener ar fi recurs în mai multe rânduri la violență.

Potrivit acuzării, presiunile au inclus amenințări explicite, făcute și în conversații pe chat. Astfel, printre mesajele reținute la dosar se regăsesc afirmații ca:

Dacă nu te întorci cu mine, îți omor copiii, îi spun soțului tău am fost iubiți, îi trimit pozele, îl omor pe el și pe copiii tăi”.

În ultimele luni din anul 2024 și la început de 2025, Borgogno era plasat în arest la domiciliu, în locuința mamei sale în vârstă, ca urmare a unui cumul de pedepse pentru condamnări anterioare (infracțiuni contra patrimoniului și trafic de substanțe interzise).

Conform hotărârii, tocmai în această locuință au avut loc agresiunile împotriva îngrijitoarei, scrie publicația La Voce di Alba.

Ancheta a consemnat și încercări ale bărbatului de a o determina pe îngrijitoarea mamei sale săși modifice versiunea, chiar și prin implicarea altor persoane, promisiuni de bani și oferirea folosinței gratuite a locuinței lui.

În fața instanței, apărarea, asigurată de avocatul Stefano Idem (Baroul Torino), a negat acuzațiile, invocând atențiifăcute femeii, prin cadouri și mesaje, care, în opinia inculpatului, ar fi demonstrat continuitatea relației.

Dar colegiul prezidat de judecătorul Alberto Giannone, președintele Secției Penale a Tribunalului, a respins această versiune.

De asemenea, instanța a stabilit și despăgubiri provizorii: 25.000 de euro pentru victimă, constituită parte civilă prin avocata Silvia Calzolaro (Alba), și 1.000 de euro pentru asociația „Mai + Sole”, parte civilă în proces, reprezentată de avocata Elisa Anselmo.

