„Banatu-i fruncea”…la prețuri exagerate. Este incredibil cât costă o apă, un croissant sau banalii covrigi sărați pe Aeroportul din Timișoara

Pe Aeroportul Internațional din Timișoara prețurile la terminalul plecări sunt incredibil de mari. Vorbim de produse foarte banale, precum apa sau covrigii, care costă triplu față de magazinele obișnuite.

Cine a zburat recent de pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” a observat cât de exagerate sunt prețurile aici.

De exemplu, o apă ajunge și la 17 lei, la 0,6 litri.

Banalii covrigi de Buzău costă 15 lei punga. Pentru un croissant cu ciocolată, învelit în pungă, se plătește suma de 17,5 lei.

Este uluitor cât costă o pungă cu pufuleți și o ciocolățică Rom pe Aeroportul din Timișoara

Produse banale și foarte ieftine în magazine au ajuns să fie speculate la maximum de către comercianții de pe Aeroportul Internațional Timișoara.

Practic, pe Aeroportul „Traian Vuia”  pe o pungă cu pufuleți se plătește de trei ori mai mult decât într-un supermarket obișnuit.

Punga de 85 de grame costă 7,5 lei, sau 1,5 euro, așa cum se poate vedea în imaginile surprinse de reporterii Gândul

De asemenea, o ciocolățică Rom, cea mai mică din acest sortiment, costă 8,5 lei pe Aeroportul Internațional Timișoara.

Și pe Aeroportul din București prețurile sunt exagerate. Dacă îți este foame și vrei să mănânci o pizza trebuie să te pregătești să bagi mâna adânc în buzunar. O singură felie a ajuns să coste și 58 de lei, adică mai mult decât o pizza întreagă într-o pizzerie din Centrul Vechi al Capitalei

Cât costă să mănânci în aeroport la Madrid sau la Roma

În aeroporturile din Madrid, meniurile sunt semnificativ mai prietenoase cu bugetul călătorilor. Un meniu complet, care include un sandwich, o băutură și un snack, costă în jur de 100 de lei, cu 30–40% mai puțin decât la București.

De exemplu, meniul Brunch Premium Bellota, cu bocadillo, băutură și chipsuri, costă 118 lei, iar Meniu Ensalada, cu salată, băutură răcoritoare și un desert ușor, doar 89 de lei.

Sandvișurile individuale sunt și ele considerabil mai ieftine. Pentru un Bocadillo de paleta iberica y queso de oveja vei scoate din buzunar aproximativ 53 de lei. Pentru un Bocadillo Savoureux, doar 26 de lei. O sticlă de apă Font Vella se vinde cu 11 lei, iar una Evian, cu 23 de lei.

Mai ieftin decât la aeroportul din Otopeni este chiar și în Aeroportul Fiumicino din Roma. Aici, un traditional Club Sandwich cu piept de pui, bacon, salată și maioneză costă 75 de lei. O sticlă de apă Acqua microfiltrata (0,75 l) este 14 lei.

