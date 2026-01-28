Prima pagină » Actualitate » Bănel Nicoliță a făcut eforturi pentru a reuși. ”Eu nu am avut vacanțe, eu nu am fost nici măcar în excursiile școlare”

28 ian. 2026, 13:30, Actualitate
Fostul jucător de fotbal Bănel Nicoliță, în vârstă de 41 de ani, a făcut eforturi de-a lungul anilor pentru a reuși în carieră.

Fostul jucător de fotbal Bănel Nicoliță a avut parte de o copilărie foarte grea, marcată de numeroase lipsuri. Cu toate acestea a ajuns fotbalist profesionist și a avut o carieră impresionantă.

În plan personal, Bănel Nicoliță a divorțat de Cristina, cu care are doi copii. Cei doi s-au despărțit legal în luna februarie a anului 2020, deși erau separați din 2018. Au împreună două fetițe – Amalia și Natalia.

Luna aceasta, Bănel Nicoliță și-a aniversat ziua de naștere. Cu această ocazie, fostul fotbalist a spus, pentru spynews.ro, ce își dorește. De asemenea, acesta a vorbit și despre sacrificiile pe care l-a făcut de-a lungul anilor pentru a reuși în viață.

”Îmi doresc să fiu sănătos, să pot să am grijă de copii, să pot avea grijă de școala mea, unde sunt și antrenor, și patron, și toate cele. Îmi doresc să formez copii, fotbaliști cât mai buni, să îi duc la echipe de renume precum FCSB, Rapid, Dinamo, la orice club unde cred că pot juca. Și atunci, bucuria mea va fi să văd că un copil din școala mea va ajunge la un club cu tradiție”, a declarat Bănel Nicoliță.

”Toți avem o șansă, important este să ai răbdare, să muncești, să fii serios. Fotbalul nu este ca o bătaie din palme și gata. Fotbalul este un drum greu, cu multă muncă, cu multă seriozitate, sacrificii. Renunți la copilărie pentru a ajunge sus, renunți la vacanțe, la tot. Eu nu am avut vacanțe, eu nu am fost nici măcar în excursiile școlare, dar nu-mi pare rău. Nu am fost în nicio vacanță, credeți-mă, totul a fost doar fotbal, școală, fotbal. Cu toate acestea, nu-mi garanta nimeni că ajung fotbalist, doar că mi-am dorit să ajung, mi-am dorit să muncesc și să fiu serios. E ca la școală, dacă lipsesti, dacă pierzi zece zile de școală și la întoarcere ai examen, nu ești pregătit, așa e și la fotbal”, a mai spus acesta.

